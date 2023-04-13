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Атаки російських хакерів: розвідка розповіла про мішені у США

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Атаки російських хакерів: розвідка розповіла про мішені у США
Для збору розвідувальних даних російські хакери використовують відпрацьовані прийоми, які себе вже зарекомендували
фото ілюстративне

Найбільше кіберактивності з боку росіян спостерігається в оборонній промисловості

Директор з кібербезпеки в Агенції з національної безпеки США Роб Джойс заявив, що у США найбільше кіберактивності з боку росіян спостерігається в оборонній промисловості. Про це він сказав під час зустрічі у Центрі із стратегічних та міжнародних досліджень США, повідомляє «Голос Америки».

«Якщо подивитися на США, найбільший (кібер) тиск припадає на оборонно-промислову базу, логістичні транспортні компанії перевозили смертоносну зброю, вони зазнають щоденного тиску з боку росіян. Знову ж таки, це дуже схоже, що розвідка хоче зрозуміти, що саме постачає Захід, що підтримують США, що ми робимо», – зазначив він.

За його словами, для збору розвідувальних даних російські хакери використовують відпрацьовані прийоми, які себе вже зарекомендували.

«Ми спостерігаємо, як російські хакери входять у загальнодоступні веб-камери, щоб спостерігати за конвоями та потягами, які доставляють допомогу. Вони також зламують веб-камери на міських площах, які доступні до Інтернету, і через них спостерігають за кав’ярнями чи за камерами спостереження, бачать дорогу, за якою вони хочуть спостерігати. Такі речі тривають», – додав Роб Джойс, виступаючи перед дослідницькою аудиторією у Вашингтоні.

Нагадаємо, російська хакерська група Cold River влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах Америки. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п'ятьма експертами із кібербезпеки.

Теги: США хакер розвідка

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