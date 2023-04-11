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Витік секретних документів: США намагаються заспокоїти союзників

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Витік секретних документів: США намагаються заспокоїти союзників
США намагаються виправити ситуацію, яку називають одним із найбільших провалів американської розвідки
фото з відкритих джерел

Витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками

Американські високопосадовці після масштабного витоку секретних документів Пентагону намагаються заспокоїти розгублених союзників - від Європи до Близького Сходу та Києва. Про це пише видання Politico

Після того, як про витік стало відомо минулого тижня, високопосадовці американської розвідки, Держдепартаменту та Пентагону зв'язалися зі своїми колегами в інших країнах, щоб розвіяти побоювання щодо публікації розвідданих, сказали виданню чотири чиновники з різних країн.

Офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону питання про те, як секретна інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб інформація була видалена із соціальних мереж.

Їх також цікавить, чи робить Білий дім кроки щодо обмеження поширення розвідувальної інформації у майбутньому.

Витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки що незрозуміло, як Вашингтон виправлятиме ситуацію, яку багато хто вже називає одним із найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks.

«Спосіб витоку та зміст документів дуже незвичайні, – сказав Politico колишній аналітик американської розвідки, який займався Росією. – Я не можу згадати випадку, коли витік був би настільки об'ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів, як було у випадку із файлами Сноудена».

Як повідомлялося, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

До слова, розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Зазначимо, у Білому домі наразі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів.

Теги: розвідка документи Пентагон США

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