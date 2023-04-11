Витік секретних документів: США намагаються заспокоїти союзників

Витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками

Американські високопосадовці після масштабного витоку секретних документів Пентагону намагаються заспокоїти розгублених союзників - від Європи до Близького Сходу та Києва. Про це пише видання Politico.

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Після того, як про витік стало відомо минулого тижня, високопосадовці американської розвідки, Держдепартаменту та Пентагону зв'язалися зі своїми колегами в інших країнах, щоб розвіяти побоювання щодо публікації розвідданих, сказали виданню чотири чиновники з різних країн.

Офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону питання про те, як секретна інформація опинилася в інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб інформація була видалена із соціальних мереж.

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Їх також цікавить, чи робить Білий дім кроки щодо обмеження поширення розвідувальної інформації у майбутньому.

Витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки що незрозуміло, як Вашингтон виправлятиме ситуацію, яку багато хто вже називає одним із найбільших провалів американської розвідки з моменту публікації секретних документів на сайті WikiLeaks.

«Спосіб витоку та зміст документів дуже незвичайні, – сказав Politico колишній аналітик американської розвідки, який займався Росією. – Я не можу згадати випадку, коли витік був би настільки об'ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів, як було у випадку із файлами Сноудена».

Як повідомлялося, 7 квітня в соцмережах з'явилася нова порція американських секретних документів щодо України, Близького Сходу та Китаю.

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До слова, розслідувачі Bellingcat знайшли можливі першоджерела «злитих матеріалів Пентагону». Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах.

Раніше американські високопосадовці в коментарі Reuters заявили, що до зливу секретних документів Пентагону про війну в Україні, ймовірно, причетна Росія або проросійські елементи.

В Офісі президента заявили, що злив секретних планів США та НАТО щодо українського контрнаступу є фотошопом.

Зазначимо, у Білому домі наразі не знають, хто стоїть за витоком секретних документів.