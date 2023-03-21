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Чи постачає Китай зброю Росії? Дані української розвідки

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Чи постачає Китай зброю Росії? Дані української розвідки
фото: slovoidilo.ua

Інформація щодо передачі китайською державою гвинтівок чи бронежилетів перевіряється

Головне управління розвідки Міністерства оборони України наразі не зафіксувало жодного факту постачання Китаєм зброї до РФ. Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону, пише «Укрінформ».

За словами посадовця, інформація щодо передачі Китаєм гвинтівок чи бронежилетів перевіряється, однак фактів співпраці не зафіксовано.

Крім того, він повідомив, що є випадки, коли режим Путіна закуповує у відкритих джерелах дрони, товари цивільного призначення, із яких можна використати мікросхеми, однак про міждержавну допомогу не йдеться.

«Про зброю наразі не йдеться, і таких фактів не зафіксовано. Зрозуміло, коли ми говоримо про сьогоднішній візит лідера Китаю до так званої Російської Федерації, це візит сильної країни, сильного регіонального міжнародного лідера до країни і до режиму, який зазнає геополітичної поразки і який знаходиться в глухому куті – економічному, зовнішньополітичному і в усіх планах», – зазначив Юсов.

Як повідомлялося, Білий дім заявив, що Росія та Китай підривають міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни. 

Нагадаємо, США підтвердили, що китайські боєприпаси використовувалися на війні проти України

Раніше ми писали, що протягом 2022 року кілька китайських компаній відправили російським підприємствам тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях.

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Теги: Китай розвідка росія ГУР озброєння

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