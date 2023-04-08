США відправляють фахівців у Європу тиснути на компанії, що працюють із РФ

В Європі американські чиновники поділяться розвідувальною інформацією про тих, хто ухиляється від санкцій

Високопосадовці міністерства фінансів США, які займаються питанням санкцій, планують цього місяця міжнародні поїздки для того, щоб тиснути на компанії і країни, які все ще ведуть бізнес із Росією, з вимогою припинити ці фінансові зв’язки через війну РФ проти України. Про це повідомляє агентство Associated Press.

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Представники міністерства фінансів повідомили 7 квітня, що двоє фахівців із санкцій і фінансування тероризму – Ліз Розенберґ і Браян Нельсон – вирушать до Європи, щоб поділитися розвідувальною інформацією про тих, хто ухиляється від санкцій, і попередити про можливі покарання за недотримання міжнародних заходів.

На початку березня видання The Wall Street Journal повідомило, що Міністерство юстиції США наймає 25 нових прокурорів, які розслідуватимуть ухиляння від санкцій і заходів експортного контролю щодо Росії. Як повідомив помічник міністра юстиції США Метт Олсен, прокурори працюватимуть із корпораціями для розслідування випадків обходу обмежень. У разі виявлення порушень, нові співробітники Мін’юсту зможуть відкривати кримінальні справи проти компаній.

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За даними європейського статистичного відомства, за перші дев’ять місяців повномасштабної війни на території України обсяг постачання товарів з Євросоюзу до Росії знизився на 47%. При цьому європейський експорт у сусідні з Росією країни, насамперед до Грузії, Казахстану і Киргизстану, зріс на 48%. Продажі до країн СНД наростили всі країни ЄС, крім Швеції та Мальти.

Як повідомлялося, 7 квітня президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій проти РФ, запроваджених через повномасштабне вторгнення в Україну.