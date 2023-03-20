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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні
фото з відкритих джерел

У пакет допомоги увійде велика кількість різних боєприпасів, у тому числі для Himars

Сполучені Штати Америки сьогодні, 20 березня, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $350 млн. Про це заявив держсекретаря США Ентоні Блінкена, пише The Guardian.

У пакет допомоги увійде велика кількість різних боєприпасів, у тому числі для Himars, а також цистерни з паливом та річкові катери. «Пакет допомоги включає безліч різних типів боєприпасів» – йдеться у повідомленні.

Неназвані чиновники додали, що допомогу буде взято із запасів Пентагону в рамках президентських повноважень щодо скорочення чисельності військ, тому її можна буде швидко доставити до України.

Нагадаємо, американський лідер Джо Байден на своїй сторінці у Twitter опублікував інтригуючий напис. Президент опублікував фото у блакитно-жовтих тонах і написав «завтра».

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки продовжать масштабну гуманітарну й бюджетну підтримку України в умовах її протистояння у війні, розв’язаній Росією, та розраховують передати українській стороні $7,4 млрд допомоги до вересня.

Також США побоюються, що Україні не вистачить боєприпасів для весняного контрнаступу.

Теги: війна США президент

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