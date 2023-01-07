Російські хакери атакували ядерні лабораторії в США – Reuters

Cold River активізувала свою хакерську кампанію проти союзників Києва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого

Російська хакерська група Cold River влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах Америки. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п'ятьма експертами із кібербезпеки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що у період із серпня по вересень, коли російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ буде готова використати ядерну зброю для захисту своєї території, Cold River завдала ударів по Брукхейвенській (BNL), Аргонській (ANL) і Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса (LLNL).

При цьому журналісти не змогли встановити, чому саме ці лабораторії були обрані ціллю, а також, чи були атаки успішними. За словами дослідників кібербезпеки та західних урядовців, Cold River активізувала свою хакерську кампанію проти союзників Києва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Reuters зазначає, що атака на американські лабораторії сталася приблизно в той самий час, як експерти МАГАТЕ прибули до України, щоб відвідати Запорізьку АЕС.

Раніше повідомлялося, що російські хакери атакували сайти Ватикану після заяви Папи Римського.

До слова, хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка.