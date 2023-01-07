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Російські хакери атакували ядерні лабораторії в США – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Російські хакери атакували ядерні лабораторії в США – Reuters
фото ілюстративне

Cold River активізувала свою хакерську кампанію проти союзників Києва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого

Російська хакерська група Cold River влітку атакувала три лабораторії ядерних досліджень у Сполучених Штатах Америки. На це вказують інтернет-записи, перевірені журналістами Reuters, а також п'ятьма експертами із кібербезпеки.

Зазначається, що у період із серпня по вересень, коли російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ буде готова використати ядерну зброю для захисту своєї території, Cold River завдала ударів по Брукхейвенській (BNL), Аргонській (ANL) і Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса (LLNL).

При цьому журналісти не змогли встановити, чому саме ці лабораторії були обрані ціллю, а також, чи були атаки успішними. За словами дослідників кібербезпеки та західних урядовців, Cold River активізувала свою хакерську кампанію проти союзників Києва після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Reuters зазначає, що атака на американські лабораторії сталася приблизно в той самий час, як експерти МАГАТЕ прибули до України, щоб відвідати Запорізьку АЕС.

Раніше повідомлялося, що російські хакери атакували сайти Ватикану після заяви Папи Римського.

До слова, хакери оприлюднили медичні таємниці Лукашенка.

Теги: війна росія США Україна хакер

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