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Авіакатастрофа в Малаві: віцепрезидент країни та пасажири літака загинули

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Авіакатастрофа в Малаві: віцепрезидент країни та пасажири літака загинули
Чіліма та інші пасажири прямували на похорон колишнього генерального прокурора країни, коли їхній літак зник з радарів
фото: cbsnews.com

Президент країни Лазарус Чаквара оголосив вівторок національним днем ​​жалоби

Уряд Малаві підтвердив загибель віцепрезидента, доктора Саулос Чіліма та ще дев'ятьох людей, включаючи його дружину, внаслідок авіакатастрофи в гірському масиві Чікангава. Про це пише CBS News.

Президент країни Лазарус Чаквара оголосив вівторок національним днем ​​жалоби.

Оголошення було зроблено у вівторок вранці в заяві канцелярії президента і кабінету міністрів, у якій йдеться про те, що «на жаль, всі, хто перебував на борту, загинули в результаті аварії», яка сталася в понеділок вранці після того, як військовий літак вилетів зі столиці країни Лілонгве.

Чіліма та інші пасажири прямували на похорон колишнього генерального прокурора країни, коли їхній літак зник з радарів. Представники повітряного руху повідомили, що літак не зміг приземлитися в аеропорту Мзузу, на північ від столиці, через погану видимість, і пілоту порадили повернутися в Лілонгве, коли літак зник.

51-річного Чіліму розглядали у Малаві як можливого кандидата на президентських виборах наступного року.

Дещо суперечлива постать, він був заарештований у 2022 році за звинуваченням у хабарництві на тлі повідомлень про те, що він отримував відкати від бізнесмена за державні контракти. Чіліма послідовно відкидав звинувачення аж до минулого місяця, коли їх зняв національний прокурор, який подав повідомлення про припинення справи.

У телезверненні в понеділок увечері Чавера повідомив нації, що пошуково-рятувальна операція триватиме доти, доки не буде знайдено літак Чіліми. «Я знаю, що ця ситуація розбиває серце, – сказав він, – і ми всі налякані та стурбовані».

Декілька країн, включаючи США, надали технологічну підтримку у пошуковій операції.

У заяві, опублікованій у вівторок вранці в соціальних мережах, посольство США в Лілонгве заявило, що воно «глибоко стурбоване новинами про катастрофу», і додало пропозицію «будь-якої доступної допомоги, включаючи літак Міністерства оборони C-12».

Раніше повідомлялося, що літак, на борту якого перебували віце-президент Малаві Саулос Чіліма і ще дев'ять осіб, зникли безвісти. Літак мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни відразу після 10:00 за місцевим часом.

Теги: літак авіакатастрофа радари

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