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В Індонезії почали «розстрілювати» хмари. У чому причина

Іван Гавриляк
glavcom.ua
В Індонезії почали «розстрілювати» хмари. У чому причина
Сильні дощі спричиняють часті зсуви та повені в Індонезії
фото: AP

У середу літак ВПС Індонезії тричі відправили в небо, щоб «розстріляти» хмари соляними ракетами

В Індонезії вирує негода, яка спричиняє шалені збитки. Як повідомляє Укрінформ, з посиланням на АР, індонезійська влада почала розганяти хмари, намагаючись запобігти подальшим дощам і повеням після того, як на острові Суматра загинуло щонайменше 58 людей, ще 35 зникли безвісти.

У середу літак ВПС Індонезії тричі відправили в небо, щоб «розстріляти» хмари соляними ракетами, аби змусити всі дощові хмари випустити воду і розпастися до того, як вони досягнуть спустошених чотирьох провінцій. Цей метод, відомий як «посів хмар», створює опади, тим самим змінюючи погоду. Для цього було підготовлено близько 15 тонн солі. Індонезійське технологічне агентство заявило, що всі дощові хмари, які рухаються до чотирьох районів Західної Суматри, будуть «розстріляні» сіллю.

Агентство метеорології, кліматології та геофізики Індонезії прогнозує найближчими днями на Західній Суматрі нові зливи, а небезпека екстремальних опадів зберігатиметься до наступного тижня.

За даними Національного агентства з ліквідації наслідків стихійних лих, повінь знесла людей і 79 домівок, затопила сотні будинків і споруд, а понад 1500 сімей переселились у тимчасові урядові притулки. У відомстві повідомили, що близько 33 людей зазнали поранень.

Пошукова операція все ще триває.

Сильні дощі спричиняють часті зсуви та повені в Індонезії, архіпелазі, що складається з понад 17 000 островів, де мільйони людей живуть у гірських районах або поблизу заплав.

Мусонні дощі спровокували зсув багна і холодної лави з гори Марапі, в результаті чого річки вийшли з берегів. Потоп пронісся через гірські села в чотирьох районах провінції Західна Суматра незадовго до півночі в суботу.

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Теги: літак потоп негода повінь Індонезія

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