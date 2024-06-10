Літак із віце-президентом Малаві на борту зник з радарів

Літак Сил оборони Малаві зник з радарів після того, як вилетів зі столиці країни

Літак, на борту якого перебували віце-президент Малаві Саулос Чіліма і ще дев'ять осіб, зникли безвісти. Про це йдеться в заяві офісу президента, пише BBC.

Як зазначає BBC, літак Сил оборони Малаві зник з радарів після того, як вилетів зі столиці країни Лілонгве в понеділок вранці. Літак мав приземлитися в міжнародному аеропорту Мзузу на півночі країни відразу після 10:00 за місцевим часом.

Зокрема, президент Малаві Лазарус Чаквера наказав провести пошуково-рятувальну операцію після того, як представники авіації не змогли зв'язатися з літаком. Крім того, Чаквера скасував свій запланований виліт на Багамські острови.

Нагадаємо, уряд Ісламської Республіки Іран офіційно підтвердив смерть президента Ібрагіма Раїсі та міністра закордонних справ Хоссейна Амірабдоллахіана в результаті аварії вертольота.

Як повідомлялося, президент Ірану Ібрахім Раїсі та глава МЗС ісламської республіки Хосейн Амір Абдоллахіян летіли гвинтокрилом Bell 212. Саме це повітряне судно, вироблене в США, розбилося на північному заході Ірану неподалік кордону з Азербайджаном.

До слова, Верховний комітет із розслідування причин катастрофи гелікоптера, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі, опублікував другий звіт. У звіті йдеться, що після детального аналізу уламків гелікоптера комісія дійшла висновку, що катастрофа не була спричинена диверсією.