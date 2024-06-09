Україна вперше вдарила по РФ із військового літака – Sky News

Поцілити вдалося в «російський командний вузол» у районі Білгорода

Український військовий літак уперше вразив ціль на території Росії. Про це Sky News повідомило джерело в ЗСУ.

За даними джерел, поцілити вдалося в «російський командний вузол» у районі Білгорода. Трапилося це в неділю, 9 червня.

Наразі не було зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався під час атаки, включно з тим, чи була це західна зброя.

«Поки оцінка збитків ще триває, підтверджено, що це пряме влучення», – повідомило Sky News джерело серед українських військових.

До слова, Україна за останні дні вже використала американську зброю для ударів по території Росії після того, як Сполучені Штати оголосили про дозвіл це робити.

Як повідомлялося, державний секретар США Ентоні Блінкен уперше офіційно заявив, що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії.

Велика Британія також вирішила дозволити Україні завдавати ударів по військових цілях на території Російської Федерації своєю зброєю.

Раніше німецький уряд дав згоду застосовувати Україні німецьку зброю для того, аби завдавати ударів по території Російської Федерації.