Загибель Ібрагіма Раїсі: Що чекає на іранську політику?

Раїсі був важливою фігурою внутрішнього компромісу консервативних фракцій і його загибель може спровокувати конкуренцію між ними за нового лідера

В Ірані офіційно підтвердили загибель президента Ібрагіма Раїсі. Декілька тез.

Окрім нього загинули глава МЗС, губернатор провінції Східний Азербайджан та імам мечеті міста Табріз (на фото).

Я думаю, причина – погані погодні умови. Був густий туман, пілот не впорався, гірська місцевість, куди важко дістатися. Коротше, я роблю ставку на класичний «чорний лебідь», а не чиюсь руку чи ногу.

Далі в.о. стане перший віце Мухаммед Мохбер (прихильник Раїсі, консерватор та один із кураторів російського напряму), а потім протягом 50 днів вибори президента.

Загалом я не чекаю жодних серйозних потрясінь для іранської політичної системи. Вона досить стійка до подібних речей. Президент Ірану, формально будучи другою людиною у країні, не мав такого впливу, аби своєю смертю загрожувати життєздатності держави. Він був головою виконавчої, досить непопулярним і менш амбітним, ніж його попередники.

З іншого боку, Раїсі був важливою фігурою внутрішнього компромісу консервативних фракцій і його загибель може спровокувати конкуренцію між ними за нового лідера. Також можуть піти вперед і помірковані реформатори, яких за Раїсі засунули на задній план.

Раїсі іноді називали наступником верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї, але останнім часом його кандидатура ставилася під сумнів через непопулярність та послаблення свого впливу у внутрішньоапаратній боротьбі.

Отже, я б не став говорити, що було втрачено мало не майбутнього главу Ірану, без якого тепер системі кінець. Кандидатів на посаду верховного лідера кілька, і процес не буде паралізований через загибель одного.

Я також не чекаю на масові протести опозиційно налаштованих іранців. Незважаючи на всю фрустрацію, емоційне тло не те. Тригерною точкою швидше можуть стати вибори через 2 місяці або зміна верховного лідера.

Навряд чи щось зміниться у відносинах РФ та Ірану. Принаймні якщо президентом залишиться консерватор. Ситуативне партнерство РФ та Ірану підв'язане не стільки до однієї особи, скільки до міжнародної обстановки, поганих відносин із Заходом та тісних зв'язків на різних рівнях. Тому смерть президента Ірану навряд чи на нас якось позначиться.

Хто може стати новим президентом?

Якщо брати консервативний табір, то виборче поле можуть підчистити для спікера парламенту Мухаммеда Багера Галібафа, який балотувався у президенти у 2017 та 2021 роках, і є важкоатлетом у цій фракції. Ще є не менш сильний мер Тегерана Аліреза Закані.

Якщо уявити, що еліти захочуть скористатися загибеллю Раїсі і перезавантажити відносини із Заходом та іранським суспільством через повернення поміркованих реформаторів, то сильною кандидатурою може бути колишній глава МЗС Мухаммед Джавад Зариф (один з авторів «ядерної угоди» 2015 року з США).

Менш популярним, але не менш впливовим серед поміркованих, є колишній спікер парламенту Алі Ларіджані (його не допустили до виборів 2021 року).