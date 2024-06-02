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Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Трамп пообіцяв наважитися на несподіваний вчинок, якщо стане президентом
Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді
фото з відкритих джерел

За словами Трампа, він піде на цей крок, щоб відновити довіру суспільства до таких інституцій як ЦРУ та ФБР

У разі свого обрання на пост президента Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня, а також справу Джеффрі Епштейна (мільйонер, що гвалтував молодих дівчат; скоїв самогубство через місяць після ув'язнення, - ред.). Про це він сказав у інтерв’ю Fox News.

За словами Трампа, він піде на цей крок, щоб відновити довіру суспільства до таких інституцій як ЦРУ та ФБР.

Нагадаємо, журі присяжних винесло обвинувальний вирок щодо Трампа за всіма 34 пунктами обвинувачення у справі про фальсифікацію ділових документів. Колишній президент може оскаржити це рішення. При цьому воно не позбавляє політику права брати участь у майбутніх виборах глави держави.

Пізніше суд у Нью-Йорку призначив дату засідання для оголошення вироку Трампові. Суддя Хуан Мерчан, який вів засідання суду присяжних у Нью-Йорку у справі експрезидента Дональда Трампа про підкуп порнозірки за мовчання, визначив дату оголошення засудженому міри покарання. Судове засідання з цього питання відбудеться 11 липня – за чотири дні до Національного з'їзду Республіканської партії, який має висунути Трампа кандидатом у президенти.

До слова, 17 травня колишній адвокат експрезидента США Дональда Трампа Руді Джуліані отримав звинувачення у ймовірній схемі скасування результатів президентських виборів 2020 року в Аризоні на користь Трампа.

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Теги: Дональд Трамп президент суддя документи адвокат партії літак закон вбивство вирок

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