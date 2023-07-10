Австралія направить до Німеччини свій літак-розвідник: як це допоможе Україні

Літак під час виконання своїх завдань не буде залітати ані в повітряний простір України, ані у повітряний простір Білорусі та РФ

Австралія виділить один розвідувальний літак, який буде пильнювати за гуманітарними та військовими вантажами, які постачаються в Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на очільника австралійського уряду Ентоні Албаніз.

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Зазначається, що Австралія відправить у Німеччину літак ДРЛВ E-7A Wedgetail Королівських ПС, який буде діяти протягом шести місяців разом з членами екіпажу та обслуговуючим персоналом у кількості до 100 осіб.

Прем’єр-міністр Австралії наголосив, що такий крок допоможе захистити багатонаціональні логістичні вузли, «необхідні для потоку військової та гуманітарної допомоги Україні».

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Водночас зауважується, що літак під час виконання своїх завдань не буде залітати ані в повітряний простір України, ані у повітряний простір Білорусі та РФ.

E-7A Wedgetail – побудований на базі пасажирського Boeing 737 Next Generation літак дальнього радіолокаційного виявлення. Оснащений РЛС Multi-Role Electronically Scanned Array від Northrop Grumman.

Нагадаємо, триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.