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Австралія направить до Німеччини свій літак-розвідник: як це допоможе Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Австралія направить до Німеччини свій літак-розвідник: як це допоможе Україні
E-7A Wedgetail – літак дальнього радіолокаційного виявлення
фото ілюстративне

Літак під час виконання своїх завдань не буде залітати ані в повітряний простір України, ані у повітряний простір Білорусі та РФ

Австралія виділить один розвідувальний літак, який буде пильнювати за гуманітарними та військовими вантажами, які постачаються в Україну. Про це повідомляє Reuters з посиланням на очільника австралійського уряду Ентоні Албаніз.

Зазначається, що Австралія відправить у Німеччину літак ДРЛВ E-7A Wedgetail Королівських ПС, який буде діяти протягом шести місяців разом з членами екіпажу та обслуговуючим персоналом у кількості до 100 осіб.

Прем’єр-міністр Австралії наголосив, що такий крок допоможе захистити багатонаціональні логістичні вузли, «необхідні для потоку військової та гуманітарної допомоги Україні».

Водночас зауважується, що літак під час виконання своїх завдань не буде залітати ані в повітряний простір України, ані у повітряний простір Білорусі та РФ.

E-7A Wedgetail – побудований на базі пасажирського Boeing 737 Next Generation літак дальнього радіолокаційного виявлення. Оснащений РЛС Multi-Role Electronically Scanned Array від Northrop Grumman.

Нагадаємо, триває 502-га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі РФ завдала чергового ракетного удару по території одного з інфраструктурних об'єктів Миколаєва. Також, ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, зруйновано цивільну інфраструктуру, постраждали мирні люди.

Теги: Австралія зброя війна Україна

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