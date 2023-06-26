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Україна отримає від Австралії новий пакет військової допомоги майже на $74 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Україна отримає від Австралії новий пакет військової допомоги майже на $74 млн
Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України, ще на 12 місяців
фото з відкритих джерел

Пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів

Уряд Австралії надасть Україні новий пакет допомоги на суму $73,5 млн. Він включає 70 військових броньованих машин для захисту від російського вторгнення. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз, повідомляє Reuters.

Пакет військової допомоги включатиме 28 броньованих машин M113, 14 машин спеціального призначення, 28 середніх вантажівок і 14 причепів. Також, Австралія продовжить безмитний доступ для товарів, імпортованих з України, ще на 12 місяців.

«Ця додаткова підтримка матиме реальні зміни, допомагаючи українському народу, який продовжує демонструвати велику мужність перед обличчям незаконної, неспровокованої та аморальної війни Росії», – сказав Албаніз.

Австралія є однієї із найбільших країн, які не входять до НАТО, і надає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання, включаючи десятки одиниць бронетехніки Bushmaster.

Австралійська оборонна компанія Electro Optic Systems уклала контракт з українським державним зовнішньоторговельним підприємством «СпецТехноЕкспорт» на постачання в Україну до ста своїх систем дистанційного озброєння (RWS).

Також, уряд Австралії застосував санкції проти російських чиновників та близько 1000 фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще 45 самохідних зенітних комплексів типу Gepard для посилення протиповітряної оборони. 34 установки вже поставили Україні, а ще 15 – буде надано найближчими тижнями. Крім того, Німеччина хоче поставити до кінця року до 30 установок Gepard у співпраці зі США.

До слова, європейський виробник ракет MBDA планує розробити системи захисту від гіперзвукової зброї у найближчі три роки.

Захисна система ППО може бути розгорнута по всій Європі, щоб збивати ракети, що рухаються зі швидкістю 6900 миль на годину (11 тисяч кілометрів на годину), зазначив виконавчий директор компанії MBDA Ерік Беранже. Він також наголосив, що система уже розробляється командою під керівництвом MBDA, яка частково належить британській оборонній компанії BAE Systems.

 

Теги: Австралія допомога ЗСУ військова техніка

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