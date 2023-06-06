Україна може отримати десятки австралійських винищувачів F/A-18
Сідней, Вашингтон та Київ вже обговорюють можливість надати ЗСУ літаки, які раніше планували відправити на звалище
Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18. Про це повідомило видання The Australian Financial Review із посиланням на власні джерела.
Джерела в уряді Австралії повідомили, що США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення Вашингтона передачі літаків необхідно, оскільки США володіють інтелектуальною власністю на винищувачі. Повідомляється, що 41 літак було списано з озброєння Королівських військово-повітряних сил і замінено сучасними F-35.
Списані літаки F/A-18 стоять в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні під Ньюкаслом. Раніше передбачалося, що винищувачі утилізують або продадуть приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace для використання в США як «ворогів» для навчання пілотів.
Інше джерело, близьке до переговорів, погодилося, що немає сенсу знищувати абсолютно справні літаки, які, за його словами, можуть бути приведені в бойову готовність протягом чотирьох місяців і використані для відображення вторгнення РФ.
F/A-18 – це американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-х роках. Він полягає на озброєнні низки країн Європи, Океанії та Близького Сходу. У США літак залишився на службі лише в корпусі морської піхоти, а також тренувальних та експериментальних ескадрильях.
У різні часи можливість придбання F/A-18 розглядалася Австрією, Угорщиною, Польщею, Сінгапуром, Філіппінами, Чехією, Чилі. Декілька літаків були замовлені Таїландом, проте замовлення було анульовано після Азіатської фінансової кризи 1997 року.
Раніше повідомлялося, що низка європейських країн, а також Канада та США заявили про готовність проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Президент США Джо Байден на саміті «Великої сімки» підтвердив намір країни приєднатися до цієї ініціативи.
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