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Україна може отримати десятки австралійських винищувачів F/A-18

Діана Гасюк
glavcom.ua
Україна може отримати десятки австралійських винищувачів F/A-18
Винищувач FA-18 Hornet
фото з відкритих джерел

Сідней, Вашингтон та Київ вже обговорюють можливість надати ЗСУ літаки, які раніше планували відправити на звалище

Австралія, Сполучені Штати Америки та Україна ведуть переговори про можливе постачання Києву американських винищувачів F/A-18. Про це повідомило видання The Australian Financial Review із посиланням на власні джерела.

Джерела в уряді Австралії повідомили, що США прихильно ставляться до ідеї передати Україні F/A-18. Схвалення Вашингтона передачі літаків необхідно, оскільки США володіють інтелектуальною власністю на винищувачі. Повідомляється, що 41 літак було списано з озброєння Королівських військово-повітряних сил і замінено сучасними F-35.

Списані літаки F/A-18 стоять в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні під Ньюкаслом. Раніше передбачалося, що винищувачі утилізують або продадуть приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace для використання в США як «ворогів» для навчання пілотів.

Інше джерело, близьке до переговорів, погодилося, що немає сенсу знищувати абсолютно справні літаки, які, за його словами, можуть бути приведені в бойову готовність протягом чотирьох місяців і використані для відображення вторгнення РФ.

F/A-18 – це американський палубний винищувач-бомбардувальник, розроблений у 1970-х роках. Він полягає на озброєнні низки країн Європи, Океанії та Близького Сходу. У США літак залишився на службі лише в корпусі морської піхоти, а також тренувальних та експериментальних ескадрильях.

У різні часи можливість придбання F/A-18 розглядалася Австрією, Угорщиною, Польщею, Сінгапуром, Філіппінами, Чехією, Чилі. Декілька літаків були замовлені Таїландом, проте замовлення було анульовано після Азіатської фінансової кризи 1997 року.

Раніше повідомлялося, що низка європейських країн, а також Канада та США заявили про готовність проводити навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Президент США Джо Байден на саміті «Великої сімки» підтвердив намір країни приєднатися до цієї ініціативи.

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Теги: літак озброєння винищувач

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