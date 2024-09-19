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Байден на Генасамблеї ООН говоритиме про війну в Україні

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Байден на Генасамблеї ООН говоритиме про війну в Україні
Байден буде говорити про те, як лідерство США і формування коаліції змінило ситуацію в обидвох конфліктах та як слід працювати далі на цих напрямках
фото з відкритих джерел

Президент США Джо Байден під час виступу на сесії Генасамблеї ООН наступного тижня, говоритиме про війну в Україні, які про одну з головних криз сучасного світу

Президент США Джо Байден під час свого виступу на Генеральній Асамблеї ООН наступного тижня зосередить увагу на війні в Україні, що розглядається як одна з ключових світових криз. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі.

«Думаю, ви можете очікувати, що президент буде говорити про сучасну кризу, з якою ми стикаємося. В цьому контексті війни в Україні та Секторі Газа є двома найголовнішими темами», – сказав Кірбі.

За словами Кірбі, Байден також торкнеться ситуації в секторі Газа, назвавши ці дві кризи найголовнішими викликами сучасного світу. Очікується, що президент США підкреслить роль американського лідерства та міжнародних коаліцій у вирішенні цих конфліктів. Він також окреслить шляхи подальшої роботи в цих напрямках для підтримки миру і стабільності.

Нагадаємо, Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху.

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Теги: президент Джозеф Байден США

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