Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху

Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці

Президент США провів розмову із кандидатом на пост глави держави Дональдом Трампом

Джо Байден нещодавно провів розмову з колишнім президентом Дональдом Трампом після ймовірного другого замаху на його життя. Про це повідомляє The Hill та FOX 4.

Саймонс зазначила, що Байден висловив полегшення від того, що Трамп залишився в безпеці.

«Президент Байден щойно розмовляв з колишнім президентом Трампом і висловив полегшення від того, що він у безпеці. Вони провели сердечну бесіду, і колишній президент Трамп висловив подяку за дзвінок», – написала вона.

До цього ЗМІ повідомляли, що Байден спробував зв’язатися з Трампом, але не зміг, оскільки той був недоступний. Президент США також зазначив, що планує зателефонувати ще раз пізніше.

Нагадаємо, Трамп був поза зоною прямої видимості підозрюваного – Секретна служба.