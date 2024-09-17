Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху
Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці
фото: AP

Президент США провів розмову із кандидатом на пост глави держави Дональдом Трампом

 Джо Байден нещодавно провів розмову з колишнім президентом Дональдом Трампом після ймовірного другого замаху на його життя. Про це повідомляє The Hill та FOX 4.

Саймонс зазначила, що Байден висловив полегшення від того, що Трамп залишився в безпеці.

«Президент Байден щойно розмовляв з колишнім президентом Трампом і висловив полегшення від того, що він у безпеці. Вони провели сердечну бесіду, і колишній президент Трамп висловив подяку за дзвінок», – написала вона.

До цього ЗМІ повідомляли, що Байден спробував зв’язатися з Трампом, але не зміг, оскільки той був недоступний. Президент США також зазначив, що планує зателефонувати ще раз пізніше.

Нагадаємо, Трамп був поза зоною прямої видимості підозрюваного – Секретна служба.

Теги: президент Дональд Трамп Джозеф Байден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

США планують провести серйозну ревізію власної ядерної зброї та засобів її доставлення
Нова ядерна доктрина: що зміниться у США?
23 серпня, 18:11
Наступ українських сил на територію Курської області РФ засудила лише Сирія
Курська операція виявила «справжніх друзів» Кремля: хто підтримав Росію
17 серпня, 18:59
ХАМАС звинуватило прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху в створенні нових перешкод на переговорах
Угрупування ХАМАС назвало причину відмови від угоди з Ізраїлем
19 серпня, 11:03
Ялта, 2003 рік. Путіну подарували масандрівський портвейн, розлитий у рік його народження. Георгій Чернявський показує гостю сертифікат на цю пляшку колекційного вина
Путіну – пляшку, Меркель – вишиванку. Що дарували президенти України високим гостям
26 серпня, 23:30
Гарріс все ще сподівається на момент, коли телеканал ABC News, який прийматиме дебати 10 вересня, буде змушений вимкнути мікрофони і дати можливість кандидатам відповісти
Гарріс прийняла умови дебатів з Дональдом Трампом – Reuters
5 вересня, 04:20
Президент України поінформував колегу про основні потреби України, серед іншого в засобах ППО, РЕБ, бронетехніці та артилерії
Зеленський обговорив із Макроном новий пакет військової допомоги для України
6 вересня, 04:00
Російські сили мають намір перерізати український наступ у Курській області
Зеленський про російський контрнаступ на Курщині: Це іде за нашим планом
12 вересня, 16:30
Трамп прокоментував закінчення війни в Україні
Трамп повідомив, як закінчить війну між Україною та Росією
15 вересня, 12:11
Масуд Пезешкіан заявив, що його країна та Росія мають право підримувати відносини
Президент Ірану заперечує передачу балістичних ракет Росії
Вчора, 23:05

Політика

Міністр оборони Нідерландів сумнівається, що війна в Україні завершиться у наступному році
Міністр оборони Нідерландів сумнівається, що війна в Україні завершиться у наступному році
Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху
Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху
Трамп був поза зоною прямої видимості підозрюваного – Секретна служба
Трамп був поза зоною прямої видимості підозрюваного – Секретна служба
Федеральне бюро розслідувань назвало другу спробу замаху на Трампа «надзвичайно серйозною»
Федеральне бюро розслідувань назвало другу спробу замаху на Трампа «надзвичайно серйозною»
Колишній прем'єр Румунії планує балотуватися на пост президента
Колишній прем'єр Румунії планує балотуватися на пост президента
Президент Ірану заперечує передачу балістичних ракет Росії
Президент Ірану заперечує передачу балістичних ракет Росії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 вересня: ситуація на фронті
51K
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
31K
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
11K
В Україні оголошено штормове попередження: де вируватиме негода
11K
Баланс між роботою та відпочинком: яка країна Європи є прикладом

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
Вчора, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
Вчора, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua