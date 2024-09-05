У Домінікані затримано другий літак президента Венесуели Мадуро

Арестований літак Мадуро здійснив лише один рейс у вересні 2019 року на Мальту

У Домініканській республіці затримали другий літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Повітряне судно Dassault Falcon 2000 перебуває в аеропорту Ігуеро, пише видання Diario Libre.

За даними бази Jetphotos, літак Мадуро здійснив лише один рейс у вересні 2019 року. Тоді повітряне судно здійснило рейс на Мальту, яка на той час була союзником Венесуели. Більше жодних записів про цей літак із реєстраційним номером YV-3360 у платформах відстеження рейсів не з'являлося.

Минулого понеділка CNN з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників повідомляв, що влада Сполучених Штатів конфіскувала в тому ж аеропорту інший літак Мадуро, оскільки його покупка порушила американські санкції.

У вилученні літак Dassault Falcon 900 вартістю приблизно 13 мільйонів доларів брали участь кілька американських федеральних агентств, включаючи слідче управління Міністерства внутрішньої безпеки, Бюро промисловості та безпеки, а також Міністерство юстиції. За словами одного зі співрозмовників CNN, влада Сполучених Штатів тісно співпрацювала з Домініканською Республікою, яка повідомила Венесуелу про конфіскацію повітряного судна.

Офіційні американські особи описали вилучений літак як венесуельський еквівалент Air Force One («борт номер один»), яким Мадуро пересувався по всьому світу під час державних візитів.

Венесуела вважається однією з найкорумпованіших країн. На думку Вашингтона, низка венесуельських військових і політиків причетна, зокрема, до торгівлі наркотиками та нелегальної розробки родовищ корисних копалин.

У 2020 році в контрабанді наркотиків США звинуватили Ніколаса Мадуро, також президенту було пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей. Під підозри потрапили й інші високопоставлені венесуельські чиновники, серед яких голова верховного суду та міністр оборони. Проти них у Сполучених Штатах було відкрито кримінальні справи. А мериканські спецслужби оголосили нагороду $15 млн за інформацію, яка допоможе заарештувати Мадуро.

До слова, суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса, який був головним опонентом чинного президента Ніколаса Мадуро на виборах.