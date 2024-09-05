Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Домінікані затримано другий літак президента Венесуели Мадуро

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Домінікані затримано другий літак президента Венесуели Мадуро
Мадуро позбувся другого свого літака
колаж: Diario Libre

Арестований літак Мадуро здійснив лише один рейс у вересні 2019 року на Мальту

У Домініканській республіці затримали другий літак президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Повітряне судно Dassault Falcon 2000 перебуває в аеропорту Ігуеро, пише видання Diario Libre.

За даними бази Jetphotos, літак Мадуро здійснив лише один рейс у вересні 2019 року. Тоді повітряне судно здійснило рейс на Мальту, яка на той час була союзником Венесуели. Більше жодних записів про цей літак із реєстраційним номером YV-3360 у платформах відстеження рейсів не з'являлося.

Минулого понеділка CNN з посиланням на двох високопоставлених американських чиновників повідомляв, що влада Сполучених Штатів конфіскувала в тому ж аеропорту інший літак Мадуро, оскільки його покупка порушила американські санкції.

У вилученні літак Dassault Falcon 900 вартістю приблизно 13 мільйонів доларів брали участь кілька американських федеральних агентств, включаючи слідче управління Міністерства внутрішньої безпеки, Бюро промисловості та безпеки, а також Міністерство юстиції. За словами одного зі співрозмовників CNN, влада Сполучених Штатів тісно співпрацювала з Домініканською Республікою, яка повідомила Венесуелу про конфіскацію повітряного судна.

Офіційні американські особи описали вилучений літак як венесуельський еквівалент Air Force One («борт номер один»), яким Мадуро пересувався по всьому світу під час державних візитів. 

Венесуела вважається однією з найкорумпованіших країн. На думку Вашингтона, низка венесуельських військових і політиків причетна, зокрема, до торгівлі наркотиками та нелегальної розробки родовищ корисних копалин.

У 2020 році в контрабанді наркотиків США звинуватили Ніколаса Мадуро, також президенту було пред'явлено звинувачення у відмиванні грошей. Під підозри потрапили й інші високопоставлені венесуельські чиновники, серед яких голова верховного суду та міністр оборони. Проти них у Сполучених Штатах було відкрито кримінальні справи. А мериканські спецслужби оголосили нагороду $15 млн за інформацію, яка допоможе заарештувати Мадуро. 

До слова, суд у Венесуелі видав ордер на арешт колишнього кандидата в президенти від опозиції Едмундо Гонсалеса, який був головним опонентом чинного президента Ніколаса Мадуро на виборах.

Читайте також:

Теги: США санкції Міністерство юстиції арешт літак Венесуела президент влада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Сумах пролунало два вибухи
У Сумах було чути вибухи, працювала ППО
7 серпня, 01:55
Авіакомпанія заявила, що загинули всі люди, які були на борту цього регіонального турбогвинтового літака
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Під керівництвом Ротаня молодіжна збірна України провела 47 матчів, а олімпійська збірна – 11 матчів
Ротань покинув посаду головного тренера олімпійської футбольної збірної України
13 серпня, 20:31
Останніми роками між Іраном і США велися непрямі переговори за участі посередників
Іран готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми
28 серпня, 09:52
На складі було понад п’ять тисяч тонн боєприпасів
Хто вдарив по складу боєприпасів у Воронезькій області: розвідка дала відповідь
24 серпня, 15:36
Володимир Зеленський під час інтерв’ю для індійських журналістів
Наступ на Курщину: Зеленський пояснив, до чого Україна намагається примусити РФ
25 серпня, 15:48
Шмигаль пояснив, що Україна наразі має менше ніж 8 млн офіційних робочих місць і для того, щоб підтримувати військових треба мати не менше 10 млн
«Воюй або працюй». Прем'єр повідомив концепцію, яка залучить кошти до бюджету
27 серпня, 15:30
Руслан Стрілець очолив Міндовкілля 14 квітня 2022 року
Рада звільнила голову Міндовкілля Стрільця
Вчора, 14:27
Банк Канади може ухвалити рішення про зниження процентних ставок
Мешканці Канади тугіше затягнуть паски? Влада готує важливе рішення
Вчора, 15:03

Політика

«Байден був моїм фаворитом»: Путін заявив, кого нині підтримує на виборах США
«Байден був моїм фаворитом»: Путін заявив, кого нині підтримує на виборах США
Пошуки російського дрона у Польщі: військові повідомили результати
Пошуки російського дрона у Польщі: військові повідомили результати
Прем'єр Малайзії прибув до РФ та похвалив Путіна, незважаючи на трагедію рейсу МН17
Прем'єр Малайзії прибув до РФ та похвалив Путіна, незважаючи на трагедію рейсу МН17
У Домінікані затримано другий літак президента Венесуели Мадуро
У Домінікані затримано другий літак президента Венесуели Мадуро
Франція обрала нового прем'єр-міністра: що про нього відомо
Франція обрала нового прем'єр-міністра: що про нього відомо
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
Путін пригрозив ударами по українських АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Слідство: Генпрокурор Піскун 20 років тому випустив з-під варти Коломойського, а потім купив віллу у Франції
51K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
36K
У Житомирі пролунали вибухи
20K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
12K
«М'ясо розлазиться в руках». Військові під Покровськом скаржаться на зіпсовану їжу
6880
5 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Дощі з грозами та 28°: прогноз погоди на 5 вересня
Сьогодні, 05:01
Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 вересня, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33

Прес-релізи

Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
Про корисні функції сучасних кондиціонерів розповідає компанія «Кондиціонери України»
5 вересня, 10:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua