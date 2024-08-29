Зеленський у День пам'яті захисників України: Не пробачимо РФ жодного знищеного життя

Україна вшановує пам'ять усіх своїх захисників і захисниць

За словами Зеленського, Україна завжди пам'ятатиме кожного і кожну, чиє життя зібрала ця війна

Україна завжди вшановуватиме всіх, чиє життя забрала російська війна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

«Сьогодні Україна вшановує пам'ять усіх своїх захисників і захисниць. Усіх, хто бився заради нашої держави, заради української незалежності та віддав найдорожче – своє життя», – зазначив президент.

Очільник України нагадав, що 10 років тому, у серпні 2014 року, російський окупант вчинив один із найпідліших злочинів цієї війни – убив сотні українських воїнів біля Іловайська.

«Це був спланований, цинічний російський злочин, який Україна ніколи не забуватиме і не залишить безкарним», – зазначив президент.

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Зеленський вшанував пам'ять героїв і подякував усім, хто не забуває та допомагає рідним наших полеглих воїнів фото: Telegram/Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що Україна завжди пам'ятатиме кожного і кожну, чиє життя зібрала ця війна. «І ми не пробачимо Росії жодного знищеного українського життя», – зазначив глава держави.

Лідер України вшанував пам'ять героїв і подякував усім, хто не забуває та допомагає рідним наших полеглих воїнів.

Нагадаємо, сьогодні відзначається День пам’яті захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Дата встановлена указом Володимира Зеленського в 2019 році в пам'ять про трагічні події 29 серпня 2014 року в Іловайську Донецької області.

З середини серпня в місті точилися запеклі бої між окупантами та військовими ЗСУ. 24-25 серпня українські батальйони потрапили в оточення. 28 серпня в результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через «зелений коридор».

Однак 29 серпня російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні. За офіційними даними, 366 українських воїнів загинули, 429 – отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 – потрапили в полон.

До слова, у День памʼяті захисників України на найбільших вокзалах країни «Укрзалізниця» транслюватиме поезію українських військових, які загинули на війні.