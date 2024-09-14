Хакери привітали українських танкістів на російських сайтах

Об’єктом атаки стали підприємства, залучені до оборонного комплексу РФ

Українські хакери провели успішну операцію до Дня танкових військ. Так, замість стартових сторінок на сайтах 11 російських підприємств з’явилася зображення із написом «З днем танкових військ! Чекайте звільнення. Незабаром». Про це повідомляє «Армія.Інформ»

Об’єктом атаки стали підприємства, залучені до оборонного комплексу РФ. Серед них – «РосНефтеГазИнструмент», «Смартліфт», «ЦІАС – Цифрова інформаційно-аналітична система», «ВоронежМеталл».

Як повідомляв «Главком», у 2023 році Президент Володимир Зеленський скасував святкування «радянського» Дня танкіста, який припадав на другу неділю вересня. З минулого року День танкових військ України відзначають 14 вересня. Ці зміни зумовлені необхідністю вшанувати доблесть та героїзм солдатів-танкістів, які проявились у захисті свободи, незалежності та територіальної цілісності України, а також розпочати нові військові традиції. Наразі танкові війська є ключовою частиною ЗСУ.