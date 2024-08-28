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«Я – ворог такої свободи». Нардеп Потураєв накинувся на любителів Telegram

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Я – ворог такої свободи». Нардеп Потураєв накинувся на любителів Telegram
Потураєв: Саме там (в Telegram - ред.) вербують агентів, які палять автівки військових, збирають інформацію про армію
фото з відкритих джерел

Нардеп: Чи можна знайти баланс між захистом свободи слова, і захистом громадських та національних інтересів?

Депутат від «Слуги народу» та голова парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв написав емоційний допис щодо дискусії навколо ймовірної заборони Telegram. На його думку, захист Telegram дорівнює «захисту права налити калюжу у ліфті». Пост він опублікував у Facebook

«Мене трошки дістала дискусія навколо «тєлєжєчькі». Захист цієї помийки для мене дорівнює: захисту права налити калюжу у ліфті. Якщо це – свобода вираження, то я – ворог такої свободи. Захисту права обливати брудом всіх, і цькувати кожного на кожного. Якщо це – свобода спілкування, то я – ворог такої свободи. Захисту права паплюжити репутацію і руйнувати довіру до будь-яких державних та місцевих органів влади, або громадських організацій. Якщо це – свобода комунікацій, то я – ворог такої свободи», – написав нардеп.

На його думку, анонімні дописи не мають нічого спільного з свободою слова і означають лише наклеп та донос. Нардеп вважає, що питання Telegram не у його засновнику Дурові «з його незрозумілою кількістю громадянств, звʼязками з Кремлем та Лубянкою, та фінансуванням».

«Питання у тому, чи зможуть цивілізовані демократичні країни уникнути саморуйнації через неможливість розрізнити справжню свободу свідомого демоса від шабашу керованого ззовні охлоса.Ще одне абсолютно фейкове питання: Чи можна знайти баланс між захистом свободи слова, і захистом громадських та національних інтересів?», – уточнює депутат.

Потураєв також висловився щодо аргументу тих, хто захищає Telegram, що соціальна мережа – є зручною.

«Ах, да! «Тєлєжєчка» ж дуже зручна! А ще дуже зручно не мити руки після туалету, та перед їжею. Зазвичай закінчується якоюсь неприємної епідемією», - заявив політик.

Микита Потураєв нагадав, що нібито саме в Telegram вербують агентів, які палять автівки військових, збирають інформацію про армію, передають координати цілей, та звітують про попадання ракет.

Нагадаємо, що у березні у Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу Telegram в Україні.

Як відомо, французькі спецслужби затримали Павла Дурова, засновника та генерального директора месенджера Telegram в аеропорту Ле-Бурже. Дуров прибув з Азербайджану і був заарештований відразу після виходу з приватного літака. Тим часом росіяни забили на сполох через арешт засновника Telegram.

Однак президент Володимир Зеленський розповів, що затримання засновника Telegram Павла Дурова у Франції ніяк не вплине на роботу додатка в Україні. Президент зауважив, що політика України в таких сенситивних питаннях буде узгоджуватися з відповідною політикою країн ЄС.

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Теги: депутат росіяни ворог Микита Потураєв президент Telegram Facebook Україна політика арешт Свобода Павло Дуров

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