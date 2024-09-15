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Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги для України: коли очікувати

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Радник Байдена анонсував суттєвий пакет допомоги для України: коли очікувати
Джейкоб Салліван прокоментував допомогу Україні від США
фото з відкритих джерел

Найближчим часом Україна може отримати новий пакет допомоги

Радник із національної безпеки президента США Джейкоб Салліван заявив, що його країна працює над суттєвим пакетом допомоги Україні, який планують оголосити до кінця цього місяця. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Я щодня зустрічаюся зі своєю командою, щоб подумати про те, які засоби, які інструменти нам потрібно впровадити, щоб стабілізувати фронт, і переконатися, що наступальні дії росіян наражаються на жорсткий опір, а також що ми позбавляємо Росію можливості здійснити якийсь прорив, який би привів до стратегічних вигід від їхнього подальшого просування на схід», – зауважив радник.

Джейкоб Салліван нагадав, що у квітні 2024 року, США були стурбовані тим, що може статися крах лінії фронту. Однак Україні зміцнила оборону в багатьох критично важливих місцях та просунулася вперед.

Радник наголосив, що це залежить від складних логістичних і оперативних питань для фактичного постачання необхідного озброєння на фронт.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки у пʼятницю, 6 вересня, оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Його сума становить 250 мільйонів доларів.

Раніше повідомлялося. що США продовжують нарощувати виробництво боєприпасів в рамках оборонної допомоги для України. Про це пише Associated Press із посиланням на представника командувача Сухопутними військами США на заводі у Скрентоні (місто в Пенсільванії) Річарда Хансена. Йдеться про снаряди калібру 155 мм.

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Теги: США Джозеф Байден військова допомога гуманітарна допомога Україна війна

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