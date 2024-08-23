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Що передбачають підписані угоди між Україною та Індією: роз’яснення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Що передбачають підписані угоди між Україною та Індією: роз’яснення
Зеленський провів офіційну зустріч з прем'єром Індії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Україна уклала угоди з Індією у сфері медицини, аграрного напрямку, гуманітарних відносин та культури

Під час візиту прем’єра Індії Нарендри Моді до Києва Україна та Індія підписали чотири документи. Вони в тій, чи іншій сфері мають посилити Україну та сприяти розвитку співпраці між країнами. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Співпраця в галузях сільського господарства та харчової промисловості

Угода між урядом України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузях сільського господарства та харчової промисловості.

Мета документа – розширити взаємовигідне співробітництво, створити сприятливі умови для ринкових відносин та зміцнити національну продовольчу безпеку країн.

Гуманітарна допомога для розвитку громад

​​​​​​​Меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад.

Документ передбачає розширення економічної й технічної співпраці між країнами та створює рамкові умови для надання нашій державі допомоги для втілення проєктів, зокрема щодо відбудови та відновлення.

Культурне співробітництво

Програма культурного співробітництва між Міністерством культури та інформаційної політики України та Міністерством культури уряду Республіки Індія на 2024–2028 роки.

Підписання документа сприятиме налагодженню безпосередніх зв’язків між мистецькими колективами, окремими виконавцями й закладами культури та проведенню спільних культурно-мистецьких заходів.

Співпраця у сфері медицини

Меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками та Центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров’я та сімейного добробуту уряду Індії.

Мета меморандуму – сприяння розвитку інтересів у фармацевтичній сфері, запобігання обігу неякісних і фальсифікованих лікарських засобів, гарантування безпеки та якості лікарських засобів, які постачають на ринки обох країн.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Як повідомлялося, офіційною метою візиту є «зміцнення економічних зв'язків між країнами», однак раніше сам Моді заявив, що висловить президенту Зеленському власне бачення досягнення миру у війні Росії проти України.

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників.

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України – у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Раніше лідери двох держав вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія.

До слова, зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години.

Читайте також: Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна? 
Теги: Індія Володимир Зеленський президент прем’єр-міністр

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