Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна?

Нарендра Моді прибуде до Києва із… двогодинним візитом. Його анонсують як історичний

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Київ 23 серпня. Візит можна вважати історичним хоча б тому, що вперше за весь час нашої незалежності в Україну прибуде керманич держави, яка тепер тримає перше місце у світі за кількістю населення.

Візит Моді дуже короткий (за попередньою інформацією, розрахований на дві години), але символічно, що відбудеться він напередодні Дня Незалежності, у День прапора. У цьому оглядачі вбачають важливий дипломатичний жест з боку держави, яка десятиліттями притримується нейтралітету у міжнародних конфліктах та партнерських взаємин з Росією. Ймовірно, що це також спроба дипломатично погасити негатив, що спровокував візит Моді 8 липня до Москви. Саме у той день, росіяни завдали масованого ракетного удару по Києву, поцілили у дитячу лікарню «Охматдит», і вбили понад три десятки людей лише у столиці України. У цей же час Моді обнімався з Путіним у заміській резиденції диктатора Росії. Індійський прем’єр цілком може вважати, що Путін жорстко його «підставив», запланувавши черговий воєнний злочин саме на день приїзду Моді.

Нині, як припускає Bloomberg, Моді може везти Зеленському послання від Путіна. Сам Моді за два дні до візиту, 21 серпня, зазначив, що у Києві «поділиться перспективами щодо мирного розв'язання конфлікту України та Росії».

Цікаво, що до української столиці прем’єр Індії прибуде з Варшави, де він перебуватиме 22 серпня з коротким візитом. Столиця Польщі у цьому пасьянсі розглядається як місток між Євросоюзом та Україною, і слід гадати, ЄС поінформований про зміст мирних ініціатив Моді. Крім того, прем’єр Індії заявляє про бажання зміцнити двосторонню співпрацю з Україною.

«Як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності у регіоні», – наголосив Моді. В Офісі українського президента заявили, що під час зустрічі двох лідерів планується підписання низки документів між Україною та Індією.

Індія з її природними багатствами, зростаючою економікою та 1,4 млрд населення є впливовим представником групи країн так званого Глобального півдня, і тому її позиція дуже важлива, зокрема, щодо українсько-російської війни. Досі Нью-Делі займав позірний нейтралітет у цьому питанні, та водночас залюбки допомагав росіянам торгувати підсанкційною «сірою» нафтою.

Хто такий Нарендра Моді та яких поворотів у війні варто очікувати після його візиту до Києва, розбирався «Главком».

Одружений самітник і удачливий реформатор

Нарендрі Моді – 73. Відкриті джерела подають особисту історію, яка характеризує Моді як людину вкрай затяту і послідовну. У 18 років Моді одружили проти його волі. Він покинув дружину невдовзі після шлюбу, а коли вона перебралася жити до свекрів, покинув і батьківський дім. Лише через 40 років він визнав свій шлюб, але з дружиною як не контактував, так і не контактує. Дітей, відповідно, у подружжя нема.

У 2014 році партія Моді «Бхаратія джаната» перемогла на виборах до парламенту – з тих пір Моді очолює уряд. За поглядами його можна охарактеризувати як праворадикального націоналіста. Він централізував владу та скасував автономію штату Джамму та Кашмір, який населяють переважно мусульмани. Мусульманам рішення Моді зовсім не сподобалось, а на рівні країни невдоволення прем’єром спровокувало згортання низки соціальних програм. Моді вирішив жорстко економити і для цього, зокрема, скоротив видатки на систему охорони здоров’я.

У червні цього року Моді, котрий перебуває при владі з 2014-го, був обраний прем’єром втретє фото з відкритих джерел

Водночас під керівництвом Моді країна стала найбільшою економікою у світі, яка зростає найшвидше, і сучасною глобальною державою, домагаючись успіхів у технологіях та космосі. Проте, попри ці успіхи, бідність і безробіття серед молоді зберігаються, а особливо в сільській місцевості.

5 червня 2024 року Моді, чия друга каденція на посаді прем’єра добігла кінця, подав у відставку. Президентка країни Драупаді Мурму її прийняла, але «попросила прем'єр-міністра і його колег залишатися на своїх постах до формування нового уряду». Після цього термін повноважень Моді був автоматично пролонгований ще на п’ять років. У реаліях Індії саме прем’єр формує державну політику, тоді як президент виконує представницькі функції.

Після повномасштабного російського вторгнення в Україну Моді не засудив агресію Москви. Але, щоправда, країна надсилала нам гуманітарну допомогу, зокрема, ліки та предмети першої необхідності.

Позиція Індії у цьому питанні базована не тільки на участі країни в БРІКС (міжнародна організація найбільших за площею та населенням країн, що розвиваються, куди входять Росія, Китай, Бразилія, Південна Африка та ін.), а й на історичних зв’язках з Москвою, яка була одним з найважливіших її партнерів у ХХ столітті.

«Хінді русі бхай бхай»

У ХХ столітті індійські лідери бували на наших теренах лише двічі: у 1955 році легендарний Джавахарлал Неру, провідник визвольного руху та перший голова уряду незалежної Індії, відпочивав у Криму, а у 1982-му його донька, прем’єр-міністр Індіра Ганді відвідувала Київ на запрошення Кабміну УРСР.

Відтоді, як у 1947 році Індія звільнилася з-під панування Великої Британії, вона перебувала в орбіті інтересів Радянського Союзу. Дві країни мали дуже плідну економічну співпрацю, зокрема, і у військово-промисловому комплексі, а точніше кажучи, СРСР використовував азійського гіганта як велетенський ринок збуту своєї військової техніки та зброї. Найпопулярніше гасло з тих часів, – «Хінді русі бхай бхай» (індійці та росіяни друзі) – знала кожна радянська людина.

Співпраця з правонаступницею СРСР Росією триває і по цей день – Індія так само купує у Путіна зброю та дешеву нафту.

За підсумками 2023 року Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, а товарообіг між країнами порівняно з попереднім роком виріс утричі.

За даними різних джерел, нині в Індії зберігаються 2 500 радянських танків Т-72 різного рівня модернізації. Є побоювання, що Росія може попросити ці танки, якщо вирішить розконсервувати власні немодернізовані Т-72, які потребують деталей. Та сьогодні Індія не постачає росіянам жодну військову продукцію.

Проте у 2022 році індійський прем’єр навіть скасував заплановану зустріч з Путіним – після того, як з Кремля почали лунати погрози застосувати ядерну зброю. Того ж 2022 року Індія вперше засудила політику Росії у Раді Безпеки ООН – йшлося про агресію РФ проти цивільного населення.

Щоправда, перший візит після свого переобрання Нарендра Моді запланував таки до Москви. Але напрямом другої закордонної поїздки стала Австрія – цю країну індійський прем'єр-міністр відвідав вперше за останні 40 років. У Відні Моді оголосив про те, що «війна – це не вихід», а ще заявив про готовність разом з Австрією надати «всю можливу підтримку» для «швидкого відновлення миру та стабільності» в Україні. Західні оглядачі коментують це так: Моді налаштований поглиблювати співпрацю з Євросоюзом.

А щодо візиту до Москви, то він припав на 8 липня – день, коли Україна зазнала масованого ракетного обстрілу, російські нелюди атакували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві.

«Коли вбивають невинних дітей, серце обливається кров’ю, і цей біль жахливий», – зазначав індійський прем'єр у Москві.

Не дивлячись в очі: Моді у Москві прямо засудив російську атаку на «Охматдит», через що частина візиту була скорочена фото: globallookpress.com

Індія та Україна

Після розпаду СРСР нові країни, що постали на його руїнах, зокрема й Україна, не дуже й пробували пробитися крізь бетонний паркан російського економічного інтересу в Індії.

Так, за весь час нашої незалежності єдиний з очільників України, хто здійснив візит до Індії, – президент Леонід Кучма, у 2002 році. Відтак на офіційному рівні два десятиліття тривало затишшя. Лише минулого року відбулася зустріч Володимира Зеленського та Нарендри Моді в Японії на полях саміту «Групи семи».

Найбільш проблемними стосунки України та Індії були 1996 року. Скандал виник через продаж Києвом партії танків Пакистану – суперникові Індії у регіоні. А у травні 1998-го Україна приєдналася до інших держав та засудила ядерні випробування Індії.

Отож коли у 2002-му Кучма вирушив до Індії, він розраховував запропонувати індійським партнерам українські ринки. Зокрема, йшлося про модернізацію танків – українська сторона лобіювала продаж Індії танкових двигунів як перспективний напрям співпраці. Проте співробітинцтво врешті-решт не склалося – як тепер вважають, через контрдії російських бізнесменів та влади.

Безсумнівно, сьогодні Україна бажає розширювати співробітництво з Індією. Перед повномасштабним вторгненням було заплановано два важливі проєкти, які стали на паузу через війну. Перший стосувався постачання заводом «Зоря-Машпроєкт» газотурбінних установок для ВМС Індії. Другий – створення в Індії спільного підприємства для запуску виробництва літака на базі Ан-32.

Попри війну, Україна успішно реалізує до Індії аграрну продукцію: соняшникову олію, кукурудзу, бобові. Натомість до нас експортуються ліки – Індія є другим найбільшим імпортером фармакологічної продукції для нашої держави. Ми також ввозимо нафтопродукти, шини та покришки, прокат зі сталі, електроапаратуру.

У цілому у першому півріччі 2024 року обсяги двосторонньої торгівлі товарами з Індією становили $1,07 млрд, з них експорт склав 0,41 млрд, а імпорт – 0,66 млрд, повідомляє посольство України в Індії.

Колись у Києві гостювала Індіра Ганді, а нині до нас їде Нарендра Моді. До речі, онук Індіри Рахул Ганді очолює парламентську опозицію, котра протистоїть політсилі Моді фото: ukrinform.ua

Зазначимо і те, що 28-29 березня 2024 року Індію відвідав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він говорив про економічну співпрацю, проте не менш важливими є й намагання залучити Нью-Делі до українських мирних ініціатив. Під час зустрічі у Хіросімі Володимир Зеленський запросив Нарендру Моді приєднатися до Української формули миру.

Але як бути із заявленою нейтральністю Індії? Фраза індійського прем’єра «Ми – не нейтральні, ми за мир» багато про що говорить.

Окремо згадаємо непрості стосунки Індії та Китаю, їхній довгий спільний кордон у Гімалаях зі значними недемаркованими ділянками та взаємні територіальні претензії. Бажання усунути суперника з його власним планом завершення російсько-української війни додатково стимулює Індію стати медіатором.

Наталія Лебідь, «Главком»