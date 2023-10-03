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Білий дім заявив про наявність коштів для підтримки України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Білий дім заявив про наявність коштів для підтримки України
За відсутності додаткового фінансування з боку Конгресу, Україна може зіткнутись з жорсткою зупинкою по поставках допомоги
фото з відкритих джерел

За словами Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час

У Пентагона все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

«Ми за жодних обставин не можемо дозволити, щоб американська підтримка України була перервана. Час не наш друг», – йдеться у заяві.

За словами Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час, але їм потрібно, щоб Конгрес почав діяти.

«У Пентагону все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів... Отже, подивіться, ми надаємо Україні безпекову допомогу приблизно кожні два тижні, і я думаю, ви продовжите бачити, що так буде і найближчими тижнями», – сказав Кірбі.

Проте американський посадовець зауважив, що за відсутності додаткового фінансування з боку Конгресу, можна буде зіткнутись з жорсткою зупинкою (по поставках допомоги – «Главком»). Кірбі пояснив, що зараз триває контрнаступ ЗСУ, є близько 6-8 тижнів гарної погоди і гарної бойової погоди, і США хочуть мати впевненість, що українці зможуть домогтися успіху.

Нагадаємо, у скарбниці Пентагону залишилося понад $5,2 млрд, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроєкт.

Раніше Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.

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Теги: США зброя війна гроші озброєння

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