Білий дім заявив про наявність коштів для підтримки України

За відсутності додаткового фінансування з боку Конгресу, Україна може зіткнутись з жорсткою зупинкою по поставках допомоги

За словами Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час

У Пентагона все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів для надання допомоги Україні, цього вистачить для поставок на найближчі тижні. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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«Ми за жодних обставин не можемо дозволити, щоб американська підтримка України була перервана. Час не наш друг», – йдеться у заяві.

За словами Кірбі, у США достатньо фінансових повноважень, щоб задовольнити потреби України на полях битв ще певний час, але їм потрібно, щоб Конгрес почав діяти.

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«У Пентагону все ще є в розпорядженні кілька мільярдів доларів... Отже, подивіться, ми надаємо Україні безпекову допомогу приблизно кожні два тижні, і я думаю, ви продовжите бачити, що так буде і найближчими тижнями», – сказав Кірбі.

Проте американський посадовець зауважив, що за відсутності додаткового фінансування з боку Конгресу, можна буде зіткнутись з жорсткою зупинкою (по поставках допомоги – «Главком»). Кірбі пояснив, що зараз триває контрнаступ ЗСУ, є близько 6-8 тижнів гарної погоди і гарної бойової погоди, і США хочуть мати впевненість, що українці зможуть домогтися успіху.

Нагадаємо, у скарбниці Пентагону залишилося понад $5,2 млрд, щоб надати Україні зброю та іншу безпекову допомогу, навіть після того, як Конгрес відмовився включити додаткові кошти на війну в законопроєкт.

Раніше Палата представників США схвалила законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, з якого було вилучено $6 млрд на підтримку України. Законопроєкт ухвалили, щоб уникнути так званого шатдауну – припинення роботи уряду. Бюджет, ухвалений на 45 днів, включає кошти на ліквідацію наслідків стихійних лих, але не передбачає допомоги Україні.