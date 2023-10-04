Такого не було ніколи. Що трапилося у Конгресі США і чому це стосується України

Безпрецедентна відставка спікера-республіканця. Чому це проблема для Києва?

У Сполучених Штатах вперше в історії відправили у відставку спікера Палати представників республіканця Кевіна Маккарті.

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Відставка Маккарті стала однією з ключових політичних подій року для Сполучених Штатів. По-перше, сама по собі відставка – подія, якої раніше не ставалося. По-друге, вона показала, що партія республіканців, тріумфаторів виборів має серйозний розкол всередині. По-третє, від нового спікера багато у чому залежить вектор зовнішньої політики США та допомога Україні у війні з Росією-агресором. Загалом, американські ЗМІ констатують: один затятий трампіст – Метт Гейтц, який і був ініціатором голосування щодо відставки Маккарті, посіяв хаос в усій Палаті представників.

Важко обирали – легко звільнили

Ініціатором початку процедури відставки став однопартієць Маккарті Метт Гейтц – член найбільш радикального крила республіканців, трампістів MAGA (Make America Great Again – гасло кампанії, яке використовується в американській політиці та було популяризоване Дональдом Трампом під час його президентської кампанії 2016 року).

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2 жовтня він вніс відповідне клопотання до Палати представників.

Метт Гейтц розізлився на Маккарті за підтримку України фото: Reuters

Серед офіційних причин таких дій і Гейтс, і деякі його однопартійці, називали співпрацю з демократами для погодження короткострокової резолюції щодо фінансування уряду США, а також загалом позиція з приводу допомоги Україні.

«Увесь цей театр з провалами спікера Маккарті призвів до того, що він об’єднався з демократами, аби ухвалити резолюцію, яка продовжує фінансувати Україну та фінансує втручання Джека Сміта (спецпрокурор – ред.) у майбутні вибори, проти президента Трампа», – так Метт Гейтс прокоментував свою ініціативу.

Посада спікера Палати представників є третьою у черзі на керівництво державою після президента та віцепрезидента США у разі загибелі чи недієздатності очільників держави.

Крім того, Гейтс детально зупинився на своїх побоюваннях щодо існування якоїсь таємної угоди між Маккарті і демократами.

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«Мене стурбувало повідомлення про таємну угоду щодо фінансування України, яка дозволила б надати більше грошей для України разом із фінансуванням нашого власного кордону на півдні країни. Наскільки образливим це має бути для нашої митниці, прикордонників та людей, які страждають через незахищеність кордону, що деякі з моїх колег готові боротися за власний кордон лише за умови, що вони зможуть відправити мільярди доларів в Україну, щоб ті добре профінансували кордон їхньої держави», – вів далі він.

Сам же Маккарті категорично заперечив існування якихось таємних угод. Водночас він визнав: справді пообіцяв демократам, що якщо існуватиме технічна проблема в чинному короткостроковому фінансуванні уряду, яка б заважала передачі вже наявних коштів для Києва, то це можна вирішити.

Голосування щодо відставки спікера відбулося майже блискавично: не минуло і дві повні доби після внесення клопотання. Однією з умов призначення на цю посаду Маккарті, яке, до слова, відбувалося безпрецедентно довго і важко, було запровадження особливого механізму звільнення спікера, який дозволяє будь-якому члену Палати представників скликати нові вибори; а резолюція про усунення спікера має пріоритет над іншими питаннями. До речі, під час численних голосувань за кандидатуру Маккарті на посаду спікера, саме радикали MAGA відмовлялися давати необхідні голоси. Їх не переконав навіть їхній кумир Трамп, який у певний момент побачив, що тріумф республіканців перетворюється на хаос через невизначеність зі спікером і звернувся до них із закликом підтримати «його Кевіна» і «не перетворювати великий тріумф на гігантську та ганебну поразку».

Для відставки Маккарті знадобилося лише вісім голосів його однопартійців. Решту ж щедро насипали демократи, яким не подобався стиль керування Маккарті. Вони вважали, що спікер порушує баланс і аж надто підігрує однопартійцям. У результаті – 216 голосів за, 210 проти, і рішення не на користь Маккарті прийнято.

«На початку року Кевін Маккарті увійшов в історію Конгресу, обравшись спікером Палати представників за чотири дні і 15 голосувань. Через дев'ять місяців він знову ввійшов в історію, ставши першим спікером, якого Палата своїм голосуванням відправила у відставку. Сьогоднішнє голосування продемонструвало політичну слабкість Маккарті – а також розкол серед республіканців у палаті представників», – пише ВВС.

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Що далі?

Поки що тимчасовим спікером став республіканець з Північної Кароліни Патрік Макгенрі. Згідно з законом США, який діє після терактів 11 вересня 2001 року, тимчасовим спікером Палати представників США має бути наближена особа до колишнього спікера. Сам Маккарті ще на початку роботи на посаді визначив, що ця людина – Макгенрі. З-поміж можливих кандидатів на посаду називають республіканців Стіва Скаліза та Джима Джордана. Однак Це може бути і хтось інший. До того ж, сама посада наразі видається настільки непростою та потенційно конфліктною, що не кожен з можливих кандидатів погодиться її обійняти.

Більшість республіканців розлючені тим, що Метт Гейтс ініціював процедуру відставки спікера, та й загалом відставка спікера не пішла на користь США. Видання The New York Times вийшло із матеріалом під заголовком про те, що звільненням Маккарті крайні праві (тобто трампісти) посіяли хаос у Палаті представників.

Скріншот The New York Times

ВВС наголошує, що Палата представників опинилася у процедурно-юридичному значенні «у незвіданих краях».

«Не ясно, чи має тимчасовий спікер усі повноваження постійного, чи він наділений лише адміністративними повноваженнями та правом організувати наступні вибори спікера», – пояснює Епстайн. При цьому в регламенті парламенту США не вказано, як довго може діяти тимчасовий спікер і коли мають відбутися нові вибори постійного.

«Палата, ймовірно, порине в хаос, допоки не вибере наступного спікера. З огляду на розкол у таборі республіканців цей процес може виявитись таким же проблемним, як і битва за обрання Маккарті», – вважає кореспондентка ВВС.

«Маккарті не відповідав на запитання журналістів після свого усунення, швидко зійшовши з майданчика після того, як отримав шквал рукостискань і обіймів від своїх союзників. За кілька годин до голосування Маккарті, затятий оптиміст, який пишається тим, що ніколи не здається, поводився типово для себе, і захищав своє рішення співпрацювати з демократами, аби запобігти кризі уряду. Під час закритої зустрічі із усією Палатою представників він сказав, що не шкодує про свою роботу на посаді спікера, і його кілька разів переривали бурхливими оваціями», – пише далі The New York Times.

Що з того Україні?

Для України відставка Маккарті – погана новина. Так, саме Маккарті під час візиту до США нашого президента Володимира Зеленського відхилив його прохання про виступ на спільному засіданні двох палат Конгресу США. Так, Маккарті навіть не вийшов зустріти українського президента на Капітолійському пагорбі. Так, Маккарті усе літо говорив про те, що допомогу Україні треба якщо не перекрити, то дуже обмежити. Разом із тим, українська сторона не оцінювала його постать негативно. Нагадаємо, Маккарті детально при зустрічі розпитував Зеленського про те, як саме він буде використовувати допомогу США. Принаймні, це наводило на думку про конструктив.

Наразі ж питання щодо допомоги Україні, що називається, зависло у повітрі. Адже нині Палата представників зайнята саме обранням нового спікера (а вона на це має 40 днів), і їй не до розгляду нового фінансування для Києва. Крім того, є вірогідність, що спікером стане хтось набагато категоричніший за Маккарті: приміром, той же самий Скаліз налаштований не надто дружньо до України, пише The Guardian. Між тим, саме спікер обирає зовнішньополітичний вектор роботи Палати Представників та саме він обирає, які законопроекти виносити першочергово, а які відкласти у довгий ящик. Допомога Україні ризикує опинитися саме там.

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Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі одразу після відставки Мааккарті запевнив, що попри це Білий дім все одно планує схвалити новий пакет допомоги Україні. «Незалежно від того, що відбувається в Палаті представників, все керівництво нижньої палати підтримує продовження підтримки Україні, і переважна більшість членів палати з боку республіканців підтримує подальшу допомогу Україні», – зауважив представник Кірбі.

Посадовець визнав, що в палаті все ж є невелика кількість республіканців, які виступають проти цієї допомоги. Та вони, за словами Кірбі, не представляють інтересів всієї партії та свого партійного керівництва. Він наголосив: навіть невелика перерва в наданні допомоги Україні може погіршити ситуацію.

«Ми за жодних обставин не можемо допустити того, щоб американська підтримка України переривалася. Часу в нас мало», – наголосив Кірбі і додав, що Пентагон має у своєму розпорядженні ще «кілька мільярдів доларів».

Також він додав, що якщо Конгрес США найближчим часом не домовиться про спрямування додаткових коштів на підтримку України, вже виділених коштів може вистачити «приблизно ще на кілька місяців».

Наталія Сокирчук, «Главком»