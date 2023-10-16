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Ізраїль вночі завдав найсильніших ударів по Газі за весь час війни – Reuters

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ізраїль вночі завдав найсильніших ударів по Газі за весь час війни – Reuters
Палестинці в секторі Гази заявили, що нічні бомбардування Ізраїлю були найсильнішими з тих пір, як він розпочав свої атаки у відповідь минулого тижня.
фото з відкритих джерел

Сьогодні, 16 жовтня, буде відкритий прикордонний пункт «Рафах» між Єгиптом і Сектором Гази

У ніч на 16 жовтня Ізраїль завдавав найпотужніших ударів по сектору Гази за увесь час війни. Також очікується початок наземної операції на території анклаву. Про це повідомляє Reuters.

Через плани ЦАХАЛу очікується відкриття пункту перетину кордону з Газою для іноземних громадян. Цей процес контролюватиме Єгипет.

«Ізраїль здійснює найінтенсивніші бомбардування Гази, запровадив сувору блокаду та готує наземне вторгнення», – пише видання.

Водночас президент США Джо Байден закликав Ізраїль дотримуватися законів та звичаїв війни у ​​відповідь на атаки ХАМАС, а в неділю заявив у пості в соціальних мережах, що «переважна більшість палестинців не мають нічого спільного з жахливими нападами ХАМАС і страждають» внаслідок дій терористів. В інтерв’ю CBS 60 Minutes, яке вийшло в ефір у неділю, Байден також сказав, що Ізраїль повинен знищити ХАМАС , але попередив, що для Ізраїлю було б помилкою окупувати Газу.

Палестинці в секторі Гази заявили, що нічні бомбардування Ізраїлю були найсильнішими з тих пір, як він розпочав свої атаки у відповідь минулого тижня. За їх словами, бомбардування було особливо сильним у місті Газа, включаючи авіаудари по районах навколо двох головних лікарень міста.

Очікується, що запасів палива в усіх лікарнях у секторі Газа вистачить ще приблизно на 24 години, що піддає ризику тисячі пацієнтів. Влада Гази заявила, що наразі в результаті ударів у відповідь Ізраїлю загинуло щонайменше 2670 людей, чверть з них діти, а майже 10 000 отримали поранення. Ще 1000 людей вважаються зниклими безвісти та, як вважають, перебувають під завалами.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня із Тель-Авіва (Ізраїль) до міста Клуж (Румунія) вилетів другий евакуаційний літак зі 155 українцями на борту.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

Теги: міністр Ізраїль Єгипет бомбардування ХАМАС

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