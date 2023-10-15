Розвідка попереджала Білий дім щодо підготовки до вторгнення в Ізраїль – ЗМІ

За два дні до атаки Центральне розвідувальне управління знову попередило Вашингтон про ймовірний напад найближчим часом

Розвідка Сполучених Штатів Америки була в курсі того, що ХАМАС готується до нападу на територію Ізраїлю. Білий дім отримував попередження про це кілька тижнів до атаки. Про це йдеться в матеріалі CNN.

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У одному з звітів, який був надісланий 28 вересня, американська розвідка надала Білому дому дані про те, що терористичне угруповання ХАМАС має намір посилити обстріли кордону з Ізраїлем.

За два дні до атаки Центральне розвідувальне управління знову попередило Вашингтон про ймовірний напад найближчим часом, а 6 жовтня посадовці отримали інформацію про незвичайну активність угруповання. Це була остання підготовка перед безпосереднім нападом, який стався 7 жовтня.

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Джерела журналістів зазначили, що жодна з американських оцінок не містила тактичних деталей або відомостей про масштаб і жорстокість нападу на Ізраїль. Також немає даних про те, чи попереджали про ймовірний напад Ізраїль.

«Проблема в тому, що нічого з цього не є новим. Це те, що історично було нормою між ХАМАС та Ізраїлем. Я думаю, що сталося те, що всі побачили ці звіти і сказали: "Так, звичайно. Але ми знаємо, як це буде виглядати», – розповів один із чиновників.

Представник однієї з країн на Близькому Сході наголосив, що його уряд множину разів вів діалог з офіційними особами США та Ізраїлю щодо потенційної загрози, проте вони не були належним чином уважні до цієї інформації.

Також співрозмовники журналістів припустили, що бійці ХАМАС планували атаку під час особистих зустрічей, що не дало змоги перехопити інформацію і застало зненацька весь світ.

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Нагадаємо, 7 жовтня терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із боку Сектору Газа. Їм вдалося захопити низку населених пунктів, але вже надвечір ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території. Вони також завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази, про що повідомив прем'єр-міністр країни Нетаньяху. Також військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Газа. Голова Міноборони країни Йоав Галлант зазначив, що армія Ізраїлю має справу з «людьми-тваринами», тому відповідає відповідно.

13 жовтня, солдати Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) увійшли на територію сектору Газа у рамках локальних рейдів.

Після майже тижня смертельних авіаударів по сектору Гази, Ізраїль підкреслює, що «це – лише початок». Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За останніми даними, жертвами атаки ХАМАСу в Ізраїлі стали 1,3 тисяч людей. У Секторі Гази в результаті ударів у відповідь загинули 1,9 тис. осіб (дані місцевого МОЗ).

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ЦАХАЛ заарештував ряд членів ХАМАСу у кількох місцях на Західному березі.