Білий дім пояснив, як  можливий шатдаун у США вплине на допомогу Україні

Якщо Конгрес до кінця вересня не ухвалить бюджет на наступний фіскальний рік, це може спричинити шатдаун у США

Якщо США надаватимуть допомогу Україні навіть попри шатдаун, немає гарантії, що від цього не постраждає «готовність» самого Вашингтону

Можливий шатдаун (припинення роботи уряду) у Сполучених Штатах матиме вплив на допомогу Україні, навіть попри наявність залишкових коштів в уряду. Про це повідомила директорка Офісу менеджменту та бюджету США Шаланда Янґ під час брифінгу, передає Голос Америки.

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«Ми не можемо робити більше із меншими ресурсами, коли мова йде про зусилля воєнного часу. Правила існують не просто так. На те, щоб закуповувати певні речі, потрібні гроші», – пояснила представниця Білого дому.

За словами Янґ, навіть якщо її країна матиме змогу надавати допомогу Україні, немає гарантії, що від цього не постраждає «готовність» самих США.

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Зазначимо, що шатдаун у США реальний за умови, якщо Конгрес до кінця вересня не ухвалить бюджет на наступний фіскальний рік. Це може паралізувати роботу частини державних інституцій.

Нагадаємо, що Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.

Раніше повідомлялося, що глава Державного департаменту США, Ентоні Блінкен, вірить, що урядовий шатдаун може вплинути на національну безпеку Америки та закликав Конгрес не допустити цього.

Також ймовірний шатдаун у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.