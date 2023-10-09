Уночі Ізраїль завдав масованих авіаударів по базах бойовиків у Секторі Гази

У Газі ліквідовано одного з командирів бойовиків

Авіація армії оборони Ізраїлю у ніч на 9 жовтня продовжила завдавати удари по Сектору Гази, щоб «знищити можливості терористичної групи ХАМАС». Про це пише видання The Times of Israel.

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Серед цілей, уражених останніми годинами:

кілька командних пунктів;

будівля, де проживають бойовики ХАМАС;

командний центр, який використовується високопоставленим чиновником військово-морських сил ХАМАС;

об’єкт, який терористична група використовує для розвідки.

Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін у Telegram повідомив про ліквідацію одного з командирів бойовиків Ріфата Абу-Хілаля, він же «Абу аль-Абад».

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«Із сектору з жахом повідомляють, що Ізраїль знищує не лише будинки командирів (як робив це раніше), а й усі будинки бойовиків, навіть пересічних. Жителі Гази кажуть, що ізраїльська армія більше не діє за попереджувальним протоколом «Акеш ба гаг» («Стук по даху»), а одразу знищує будинки один за одним», – розповів Левін.

Раніше повідомлялося, що ізраїльською армією уражено ракетні установки, терористичний осередок і штаб-квартиру ХАМАСу в Газі.