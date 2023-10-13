Глава Пентагону відповів, чи зможуть США одночасно надавати допомогу Україні й Ізраїлю

США вражені зростаючими масштабами звірств терористів ХАМАСу

Сполучені Штати надалі зможуть одночасно надавати оборонну допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє пресслужба оборонного відомства США.

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«Ми можемо і підтримуватимемо Ізраїль та Україну одночасно. Сполучені Штати можуть гуляти і жувати жуйку одночасно», – заявив Остін після завершення зустрічі міністрів оборони НАТО.

Він також заявив, що США вражені зростаючими масштабами звірств терористів ХАМАСу.

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«Дозвольте мені прояснити: НАТО – це оборонний альянс. Ми не будемо втягнуті у незаконну війну, обрану (президентом РФ Володимиром – ред.) Путіним, але ми відстоюватимемо право України на самооборону. І ми продовжимо зміцнювати цей альянс для вирішення майбутніх завдань», – наголосив Остін.

Раніше повідомлялося, що у Пентагоні стурбовані тим, що Сполученим Штатам Америки доведеться збільшити виробництво боєприпасів для одночасної допомоги Ізраїлю та Україні.

До слова, раніше Сполучені Штати Америки повідомили, що у них достатньо ресурсів для одночасної підтримки України та Ізраїлю. Американці вже готують чергові пакети допомоги для двох країн.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден наступного тижня опублікує свій запит на додаткове фінансування України.