Зеленський спрогнозував, що буде з Путіним, якщо він вдасться до ядерної зброї 

Кремлівський диктатор не зможе зберегти життя, якщо вдарить по Україні «ядеркою»

Якщо кремлівський диктатор Володимир Путін вирішить застосувати ядерну зброю проти України, то він не зможе зберегти своє життя. Про це 6 жовтня сказав президент України Володимир Зеленський. Глава держави звернувся до австралійських урядовців, політологів, експертів та науковців, які спеціалізуються на питаннях геополітики та глобальної безпеки у провідному незалежному аналітичному центрі Австралії – Інституті Лоуі.

«Світ ніколи не пробачить Путіну застосування ядерних боєголовок, і ніколи не пробачить цій землі під назвою Росія. Я вважаю, що кремлівський диктатор любить життя і розуміє: після ядерного удару він його зберегти не зможе. Я в цьому впевнений», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент держави-агресорки Росії Володимир Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України. Про це повідомляла британська газета Times з посиланням на військові джерела.

Раніше президент країни-терористки Володимир Путін заявив, що в загрозі територіальної цілісності країни Росія використає ядерну зброю.

30 вересня Путін вчергове натякнув на можливість застосування ядерної зброї. Він нагадав, що США застосовували ядерну зброю проти Японії під час Другої світової війни, зазначивши, що цим вони «створили прецедент». Про це Путін сказав у своїй промові в Кремлі.