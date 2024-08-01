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Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між США та РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Байден офіційно підтвердив обмін в'язнями між США та РФ
Президент США Джо Байден оголосив про обмін 24 в'язнями між США та Росією
фото: з відкритих джерел

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів «холодної війни»

Президент США Джо Байден офіційного підтвердив обмін в'язнями між Москвою та Вашингтоном. Про це лідер Білого дому написав в мережі  X.

«Сьогодні троє американських громадян і один американський власник грін-карти, які були несправедливо ув'язнені в Росії нарешті повертаються додому: Пол Вілан, Еван Гершкович, Алсу Курмашева, Володимир Кара-Мурза.  Угода, яка забезпечила їм свободу, була подвигом дипломатії», – заявив Байден. 

За його словами, США вдалось домовитись з Росією про звільнення 16 осіб в тому числі п'ятьох німців і семеро росіян громадяни, які були політичними в'язнями у своїй країні.

Як розповів Байден, до США повертаються:

  • Еван Гершкович, репортер Wall Street Journal;
  • Пол Вілан, ветеран морської піхоти;
  • Алсу Курмашева, російсько-американська радіожурналістка;
  • Володимир Кара-Мурза, журналіст Washington Post.

«Угода, яка забезпечила їхню свободу, стала дипломатичним подвигом. Загалом, ми домовилися про звільнення 16 осіб з Росії, в тому числі двох німців і сімох громадян Росії, які були політичними в'язнями у своїй власній країні», – додав він.

Голова Білого дому привітав зусилля союзників, які також брали участь у складних переговорах, щоб досягти цього результату. Йдеться про: Німеччину, Польщу, Словенію, Норвегію та Туреччину.

«І дозвольте мені чітко заявити: я не припиню працювати, поки кожен американець, якого несправедливо затримали або утримують в заручниках по всьому світу, не возз'єднається зі своєю сім'єю. Моя адміністрація вже повернула додому понад 70 таких американців, багато з яких перебували в полоні ще до мого вступу на посаду», – додав президент США.

Як відзначив радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван, це був наймасштабніший обмін за кількістю осіб з часів «холодної війни».

Салліван додав, що загалом в списку обміну було 24 ув'язнених.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 серпня, відбувся великий обмін ув'язненими між Росією і Білоруссю з одного боку та західними країнами з іншого.

Читайте також: Обмін між Росією та Заходом: німецькі слідчі незадоволені звільненням кілера ФСБ 
Теги: обмін росія в'язниця Джозеф Байден

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