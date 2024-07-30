РФ вигадала, як змусити мігрантів підписати військові контракти

Росія обіцяє мігрантам громадянство в обмін на згоду піти на військову службу

Російська влада незаконно утримує мігрантів без їжі та води і застосовує до них фізичне насильство, щоб змусити підписати військові контракти. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Як пише російське опозиційне видання «Окно» адвокати і правозахисники заявили, що російська влада погрожує позбавити натуралізованих громадян російського громадянства і обіцяє мігрантам громадянство в обмін на згоду піти на військову службу.

Майже всі затримані мігранти погоджуються підписати військові контракти. Зазначається, що рейди на мігрантів почастішали після теракту вт«Крокус Сіті Холі» в березні 2024 року.

Російський уряд продовжує здійснювати законодавчі кроки, щоб використовувати мігрантів і нещодавно натуралізованих громадян для задоволення потреб російської армії у військовослужбовцях.

Голова Державної думи РФ В'ячеслав Володін 29 липня запропонував депутатам Думи підготувати ініціативу, яка вимагатиме від новонатуралізованих громадян Росії ставати на військовий облік після отримання ними російського паспорта.

Дума також розгляне поправки про збільшення терміну військової служби для новонатуралізованих громадян Росії з одного року до двох і про підвищення призовного віку.

Нагадаємо, у Росії мешканцям Ярославської області місцева влада пропонує 100 тис. рублів за кожну людину, яку вони вмовлять піти на війну проти України.

Як повідомлялося, Російська Федерація у спробах збільшити чисельність окупаційного контингенту в Україні розпочала глобальну кампанію із вербування громадян інших держав.