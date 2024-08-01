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У списку кілер і журналісти: Росія і Захід провели масштабний обмін ув'язненими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У списку кілер і журналісти: Росія і Захід провели масштабний обмін ув'язненими
Росія у рамках угоди передасть країнам Заходу 16 осіб
фото: з відкритих джерел

У рамках обміну полоненими між РФ та країнами Заходу фігурують 24 особи

Сьогодні 1 серпня, Сполучені Штати Америки (США), Російська Федерація, Німеччина та ще три західні країни проводять обмін 24-ма ув'язненими. У списку є Вадим «Соколов» Красіков, який у 2019-му вбив Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини. Про це повідомляє CBS News.

Як зазначається,  найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкари: в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).

В обміні взяли участь й інші країни, зокрема Німеччина, яка екстрадувала до Росії Вадима Красікова, долею якого переживав особисто президент РФ Володимир Путін, а також Білорусь, яка екстрадувала до Німеччини німця Ріко Крігера, раніше засудженого білоруським судом до смертної кари за корисливу діяльність і тероризм.

Також під час обміну були звільнені троє американських громадян, які були ув'язнені в Росії. Йдеться про:

  • Евана Гершковича, репортера Wall Street Journal. Був ув'язнений за звинуваченням у шпигунстві;
  • Пола Вілана, ветерана морської піхоти. Як і Гершкович, ув'язнений за звинуваченнмя у шпигунстві;
  • Алсу Курмашеву, російсько-американську радіожурналістку. Була ув'язнена за «поширення неправдивої інформації про російську армію».

Окрім того, The Insider назвав імена передбачуваних учасників обміну ув'язнених

За даними видання, РФ у рамках угоди передасть країнам Заходу 16 осіб. Це політики Володимир Кара-Мурза та Ілля Яшин, ексначальниці штабів Навального Лілія Чанишева та Ксенія Фадєєва, журналісти Еван Гершкович та Алсу Курмашова, художниця Саша Скочиленко, а також Андрій Пивоваров, Вадим Останін, Кевін Лік, Пол Вілан, Олег Орлов, Демурі Воронін, Патрік Шебель та Герман Мойжес і раніше помилуваний у Білорусі Ріко Крігер.

Інформацію про обмін Алсу Курмашевої підтвердив і президент «Радіо Свобода» Стівен Капус. «Ми вітаємо новину про звільнення Алсу і вдячні американському уряду й усім, хто невпинно працював, щоб покласти край несправедливому поводженню з нею з боку Росії. Алсу стала мішенню, тому що вона була американською журналісткою, яка просто намагалася подбати про члена сім’ї в Росії. Вона не зробила нічого поганого і вже точно не заслужила несправедливого поводження і примусової розлуки з родиною й колегами», – заявив Стівен Капус.

В обмін на них РФ нібито передадуть вісім осіб, засуджених у різних країнах Заходу. Це сімейна пара Дульцевих, які зізналися в роботі на російські спецслужби і засуджені у Словенії, Вадим Красіков, засуджений до довічного терміну у ФРН за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі, Павло Рубцов, який був ув'язнений у Польщі, Михайло Мікушин. та затриманий за шпигунство в Норвегії, а також троє чоловіків, які відбували терміни у США - Роман Селезньов, Владислав Клюшин та Вадим Конощенок.

Хто може бути у списку на обмін

Офіційно жодна зі сторін не підтвердила обмін. Проте і західні, і російські ЗМІ повідомляють, що Москва звільнить засуджених опозиціонерів Володимира Кара-Мурзу та Іллю Яшина. Також у списках може бути громадянин Німеччини та Росії Кевін Лік, засуджений у РФ за державну зраду, активістки Ліля Чанишева та Ксенія Фадєєва, художник Саша Скочиленко.

Очікується, що Білорусь звільнить німця Ріко Крігера. Його засудили до страти у Білорусі, але нещодавно самопроголошений президент Олександр Лукашенко помилував ув'язненого.

США можуть звільнити росіянина Олександра Винника, засудженого за управління біржею криптовалют BTC-e. Також можуть бути звільнені незаконні торговці Максим Марченко, Владислава Клюшин та Вадима Конощенок.

У мережі повідомляють, що до Росії вже повернулося подружжя Артем та Анна Дульцеві, які були засуджені у Словенії за шпигунство.

Варто зазначити, що журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича затримали у Росії наприкінці березня 2023 року за нібито шпигунство. Його звинуватили у тому, що кореспондент нібито збирав інформацію про «Уралвагонзавод» за дорученням ЦРУ. Суд  засудив Гершковича до 16 років колонії суворого режиму.

 

Теги: обмін художник Москва президент засуджені обмін полоненими Олександр Лукашенко росія Білорусь

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