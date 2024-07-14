На Житомирщині судитимуть чоловіка, який намагався спалити розчленоване тіло матері

Чоловік вбив свою матір та спалив рештки її тіла в печі

Бердичівський районний відділ поліції завершив розслідування шокуючого злочину, що стався 30 квітня. 50-річний чоловік був затриманий за підозрою у вбивстві власної 83-річної матері. Про це інформує поліція Житомирської області.

«Згодом він намагався приховати злочин, спалюючи частини тіла в печі. Цьому завадили поліцейські, а криміналісти вилучили докази злочину. На тілі загиблої судмедексперти зафіксували численні переломи, колото-різані рани з ампутацією частин тіла», – йдеться в повідомленні.

Решти тіла матері npu.gov.ua

За даними слідства, між сином та матір'ю тривалий час існували неприязні стосунки. Черговий конфлікт, підігрітий алкоголем, переріс у трагедію. Чоловік жорстоко побив матір кулаками, а потім завдав їй численні удари ножем та сокирою. Намагаючись приховати сліди злочину, він почав спалювати частини тіла в печі, але був затриманий поліцією.На тілі загиблої виявлено численні переломи, колото-різані рани та ампутацію частин тіла.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 ККУ). 11 липня досудове розслідування було завершено, обвинувальний акт вручено фігуранту, а матеріали справи направлено до суду. За скоєне чоловікові загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Нагадаємо, російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача в полон як «зрада Росії» та «зрада присязі».

Раніше українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.