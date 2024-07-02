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Удар по Дніпру 28 червня: рятувальники виявили тіло жінки

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Удар по Дніпру 28 червня: рятувальники виявили тіло жінки
Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій
фото: ДСНС

Наразі на місці події ще тривають роботи

Уночі в житловому будинку, який був пошкоджений внаслідок ракетного удару 28 червня в Дніпрі, рятувальники виявили тіло жінки. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

«Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора», – зазначає Лисак.

Очільник ОДА зауважує, що роботи на місці події тривають. Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій.

Нагадаємо, росіяни влучили ракетою у житловий будинок у Дніпрі. Як повідомляв президент Зеленський, унаслідок удару зруйновано чотири поверхи будинку.

Станом на ранок 29 червня безвісти зниклими вважалися дві жінки. Згодом на звʼязок вийшли двоє мешканців дніпровської багатоповерхівки, понівеченої під час ракетної атаки. 

1 липня, вночі, в Дніпрі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для східних областей та зокрема для Дніпра.

Теги: ДСНС Дніпро окупанти росія Україна війна

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