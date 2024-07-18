Пелосі приватно сказала Байдену, що він програє Трампу на виборах − CNN

Пелосі вважає, що Байден може знищити шанси Демократичної партії на перемогу в Палаті представників

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі приватно сказала президенту США Джо Байдену, що, згідно з опитуваннями, він не зможе перемогти кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року. Про це повідомляє CNN.

Пелосі також зазначила, що Байден може знищити шанси Демократичної партії на перемогу в Палаті представників, якщо продовжить балотуватися на другий термін.

За словами одного з джерел, глава Білого дому заперечив, сказавши, що бачив опитування, які вказують на те, що він може перемогти. Водночас інше джерело зауважило, що Байден почав захищатися щодо опитувань.

Як зазнає CNN, у якийсь момент Пелосі попросила консультанта Байдена Майка Донілона сконтактувати з нею, щоб обговорити дані опитувань. Телефонний дзвінок став другою відомою розмовою між Пелосі і Байденом після провальних дебатів. Один зі співрозмовників повідомив, що розмова відбулася протягом останнього тижня.

Жодне з джерел не повідомило, чи радила Пелосі Байдену відмовитися від участі у виборах 2024 року.

Раніше спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що йде з посади після того, як республіканці забезпечили контроль над палатою представників.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що готовий вийти з президентських перемовин, якщо він матиме серйозні проблеми зі здоров'ям.

Як відомо, після дебатів між президентом-демократом Джо Байденом та кандидатом-республіканцем Дональдом Трампом, у Демократичній партії США заговорили про можливу зміну Байдена на іншого кандидата на президентських виборах.

До слова, Національний комітет Демократичної партії США вирішив відкласти офіційне висунення президента Джозефа Байдена у кандидати на пост глави держави. Віртуальне голосування за кандидатів на посаду президента відбудеться в перший тиждень серпня.