Обмін між Росією та Заходом: німецькі слідчі незадоволені звільненням кілера ФСБ

У Росії Красікова був оголошений в розшук, але йому вдалося уникнути довічного ув'язнення

Після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення

Німецькі слідчі незадоволені звільненням російського кілера з ФСБ Вадима Красікова під час обміну ув'язненими між Росією та Заходом, який відбувся 1 серпня. Про це пише Bild.

За інформацією видання, слідчі незадоволені звільненням Красікова, який відбував ув'язнення за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі на території Німеччини.

Зазначається, що після інтенсивного розслідування щодо агента російських спецслужб його несподівано випустили на волю, попри вирок до довічного ув'язнення.

Як повідомляє видання, у відомстві федерального генерального прокурора панує розчарування: серед високопоставлених слідчих Німеччини «мало розуміння», а те, що сталося, вважається надмірною поступливістю по відношенню до російського диктатора Володимира Путіна.

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, пройшов масштабний обмін ув'язненими між Росією, США та Німеччиною.

❗️Ув'язнені були доставлені до Туреччини сімома літаками: два з США і по одному з Німеччини, Польщі, Норвегії, Словенії та Росії. Туреччина розкрила нові деталі обміну ув'язненими між РФ та Заходом. pic.twitter.com/Cq97ZF6pLw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 1, 2024

Як зазначається, найбільший обмін полоненими в історії відносин Москви і Вашингтона відбувся в аеропорту Анкарі, в ньому взяли участь відразу 24 людини. Російська сторона передала американській стороні 16 осіб (до цієї групи увійшли громадяни США, особи з подвійним громадянством та росіяни), а американська сторона передала Росії 8 осіб (усі вони є громадянами РФ).