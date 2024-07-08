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Туреччина заарештувала гроші російського «Росатому» на будівництво АЕС

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Туреччина заарештувала гроші російського «Росатому» на будівництво АЕС
Будівництво АЕС «Аккую» у Туреччині опинилось під загрозою зриву
фото із відкритих джерел

Санкції союзників України змушують Туреччину доєднатися і заблокувати гроші, які йдуть на будівництво АЕС «Аккую»

Гроші, які російський «Росатом» перераховує до Туреччини на будівництво АЕС «Аккую» – найбільшого російсько-турецького інвестпроєкту – потрапили під арешт. Про це повідомив в інтерв'ю росЗМІ голова держкорпорації Олексій Ліхачов.

«Система взаєморозрахунків під ударом. Вони заарештовують гроші», – поскаржився Ліхачов.

За словами російського керівника, за арешт коштів відповідальні «американці», які нібито «ходять між юридичними особами та банками», які працюють із «Росатомом».

Реалізації проєкту АЕС у Туреччині, який оцінюється у $25 млрд і повністю оплачується Росією, заважають санкції, визнав Лихачов. Хоча сам «Росатом» не перебуває під західними обмежувальними заходами, до санкійнних списків включено кілька його дочірніх структур. Серед них – АТ «Атомбуд», яке розробляє технології монтажу ядерних установок, та ВПО «Точмаш», що виробляє центрифуги для збагачення урану.

Нагадаємо, міжурядову угоду Туреччини та Росії щодо будівництва та експлуатації АЕС «Аккую» було підписано ще у 2010 році. Минулого року відбулося урочисте відкриття першого та чотирьох енергоблоків станції, проєктна потужність якої має забезпечити 10% потреб Туреччини в електроенергії. Фізичний запуск АЕС заплановано на поточний рік.

Слідом за «Аккую» влада Туреччини планує побудувати ще три АЕС, а також розглядає закупівлю невеликих модульних реакторів. Але на цей раз, за даними Reuters, турецьке Міненерго веде переговори з американськими підрядниками, а також компаніями з Китаю та Південної Кореї.

До слова, Міністерство закордонних справ Туреччини пропонує створити «мирну платформу», щоб закінчити війну в Україні. Таку ідею озвучив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час неформального засідання ради міністрів закордонних справ Організації тюркських держав.Очільник турецького МЗС переконаний, що ця платформа може стати ефективним інструментом для закінчення війни, яку Росія веде проти України уже 10 років. 

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Теги: Туреччина росія санкції Міненерго гроші будівництво арешт АЕС

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