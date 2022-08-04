Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Сенат США проголосував за вступ до НАТО Фіндляндії та Швеції

Країни подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Сенат США прийняв резолюцію про ратифікацію протоколів про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Понад дві третини Сенату США схвалили в середу вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення Росії в Україну.

Результат голосування був 74 проти 1 і легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ обох країн.

Відповідно до особливостей американського законодавства процедуру безпосередньо ратифікації виконує президент, Сенат дає на це згоду. Тепер глава держави Джо Байден має підписати відповідні документи про вступ Стокгольма і Гельсінкі в НАТО і направити їх до Альянсу.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

Разом з тим Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України.