Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Альона Боженко
Сьогодні, 03:58 glavcom.ua
Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Сенат США проголосував за вступ до НАТО Фіндляндії та Швеції
фото із відкритих джерел

Країни подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Сенат США прийняв резолюцію про ратифікацію протоколів про приєднання Фінляндії і Швеції до НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Понад дві третини Сенату США схвалили в середу вступ Фінляндії та Швеції до НАТО, що є найзначнішим розширенням альянсу з 30 членів з 1990-х років, коли він стикається з наслідками вторгнення Росії в Україну.

Результат голосування був 74 проти 1 і легко перевершив більшість у дві третини з 67 голосів, необхідних для підтримки ратифікації документів про вступ обох країн.

Відповідно до особливостей американського законодавства процедуру безпосередньо ратифікації виконує президент, Сенат дає на це згоду. Тепер глава держави Джо Байден має підписати відповідні документи про вступ Стокгольма і Гельсінкі в НАТО і направити їх до Альянсу.

Зазначимо, що Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, проте зустріли опір з боку Туреччини, яка звинуватила їх у підтримці угруповань, які вона вважає терористичними.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

Разом з тим Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України.

Читайте також: США захищатимуть Фінляндію та Швецію від Росії і без п’ятої статті НАТО
Теги: Сенат США Швеція Фінляндія НАТО США

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Йдеться як про військове спорядження та озброєння, так і фінанси
НАТО надасть Україні пакет допомоги
25 липня, 18:31
Шведи та фіни на крок ближче до вступу в НАТО
Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО: більшість країн Альянсу винесли рішення
29 липня, 15:06
Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт
Місія НАТО в Косово готова втрутитися в конфлікт: названо умову
1 серпня, 01:24

Політика

Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Сенат США підтримав вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Естонія подасть пропозицію про заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС
Естонія подасть пропозицію про заборону туристичних віз для росіян до країн ЄС
Загострення у Нагірному Карабаху: Євросоюз виступив із заявою
Загострення у Нагірному Карабаху: Євросоюз виступив із заявою
«Газпром» відмовився приймати назад турбіну для «Північного потоку»
«Газпром» відмовився приймати назад турбіну для «Північного потоку»
Операція «Відплата». Азербайджан показав відео атаки проти Вірменії
Операція «Відплата». Азербайджан показав відео атаки проти Вірменії
Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію
Загострення між Вірменією і Азербайджаном: Карабах оголосив часткову мобілізацію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
ЗСУ показали, як Himars знищує ворога (відео)
36K
РФ перекидає з Білорусі в Україну диверсійні групи
35K
В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 
27K
Герої таки вмирають. Перед українцями стоїть вибір, про який ніхто не говорить
21K
Штурм Нікополя. Голова району про оборону міста та полювання на колаборантів
18K
Китай проти США: Кремль «опустив хвоста» та змінив риторику

Новини

Комунальники Херсона рили окопи для рашистів. Підозру отримав директор водоканалу
Вчора, 15:48
ДБР затримало начальників військкоматів, які вимагали хабарі у призовників (фото)
Вчора, 14:45
Рашисти знищують меморіал українським захисникам у Маріуполі (фото)
Вчора, 14:02
Україна повертає миротворців із Косово
Вчора, 13:40
Зернові угоди: судно Razoni успішно пройшло інспекцію в Туреччині (фото)
Вчора, 13:24
МЗС попередив Білорусь про наслідки у разі вторгнення в Україну
Вчора, 13:04

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту