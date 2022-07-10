Байден анонсував важливий візит, пов'язаний із Україною

Президент США їде на Близький Схід

Президент США Джо Байден анонсував візит до Саудівської Аравії. Свою поїздку, зокрема, він пов'язав з ситуацією в Україні. Про це йдеться в статті Байдена «Чому я їду в Саудівську Аравію», яка була опублікована в The Washington Post.

«Наступного тижня я піду на Близький Схід, щоб почати там нову і більш багатообіцяючу главу участі Америки. Ця поїздка відбудеться в життєво важливий для регіону час і сприятиме просуванню важливих американських інтересів», – написав президент США.

За словами Байдена, «безпечний і інтегрований» Близький Схід потрібен США з усіх боків. Водні шляхи Саудівської Аравії необхідні для світової торгівлі і ланцюжків поставок.

«Її енергетичні ресурси життєво важливі для пом'якшення наслідків війни Росії в Україні для глобальних поставок. І регіон, який об'єднується за допомогою дипломатії і співпраці, а не розпадається в результаті конфлікту, з меншою ймовірністю породить насильницький екстремізм, що загрожує нашій батьківщині, або нові війни, які можуть лягати новим тягарем на збройні сили США і їхні сім'ї», – додав Байден.

За словами президента США, для нього дуже важливо уникнути такого сценарію, тому він буде інтенсивно займатися дипломатією і проводити особисті зустрічі. Також Байден зазначив, що зараз Саудівська Аравія є стабільним і безпечним місцем, згадавши про ракетний обстріл в Багдаді, який стався там за місяць до його інавгурації.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні черговий пакет допомоги на 360 млн доларів. Ці кошти спрямують на гуманітарні потреби.