Байден анонсував важливий візит, пов'язаний із Україною
Президент США їде на Близький Схід
Президент США Джо Байден анонсував візит до Саудівської Аравії. Свою поїздку, зокрема, він пов'язав з ситуацією в Україні. Про це йдеться в статті Байдена «Чому я їду в Саудівську Аравію», яка була опублікована в The Washington Post.
«Наступного тижня я піду на Близький Схід, щоб почати там нову і більш багатообіцяючу главу участі Америки. Ця поїздка відбудеться в життєво важливий для регіону час і сприятиме просуванню важливих американських інтересів», – написав президент США.
За словами Байдена, «безпечний і інтегрований» Близький Схід потрібен США з усіх боків. Водні шляхи Саудівської Аравії необхідні для світової торгівлі і ланцюжків поставок.
«Її енергетичні ресурси життєво важливі для пом'якшення наслідків війни Росії в Україні для глобальних поставок. І регіон, який об'єднується за допомогою дипломатії і співпраці, а не розпадається в результаті конфлікту, з меншою ймовірністю породить насильницький екстремізм, що загрожує нашій батьківщині, або нові війни, які можуть лягати новим тягарем на збройні сили США і їхні сім'ї», – додав Байден.
За словами президента США, для нього дуже важливо уникнути такого сценарію, тому він буде інтенсивно займатися дипломатією і проводити особисті зустрічі. Також Байден зазначив, що зараз Саудівська Аравія є стабільним і безпечним місцем, згадавши про ракетний обстріл в Багдаді, який стався там за місяць до його інавгурації.
Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні черговий пакет допомоги на 360 млн доларів. Ці кошти спрямують на гуманітарні потреби.
Напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.
Згодом стало відомо, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності.