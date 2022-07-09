  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка
  4. США нададуть Україні $360 млн допомоги: куди спрямують гроші
рус
    Економіка

    США нададуть Україні $360 млн допомоги: куди спрямують гроші

    США пообіцяли надати Україні кошти на гуманітарну допомогу - США нададуть Україні $360 млн допомоги: куди спрямують гроші
    США пообіцяли надати Україні кошти на гуманітарну допомогу
    фото: gettyimages

    Коли саме гроші надійдуть до України не відомо

    США нададуть Україні черговий пакет допомоги на 360 млн доларів. Ці кошти спрямують на гуманітарні потреби. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті G20, передає AFP.

    За словами Блінкена, мова йде про продукти харчування, чисту питну воду, засоби невідкладної медичної допомоги та житло.Також виділені кошти підуть на координацію з гуманітарними організаціями.

    Проте держсекретар не уточнив, коли саме надійде допомога.

    Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

    Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав «вражаючим» реагування української влади на фінансово-економічні наслідки російського вторгнення та підкреслив, що макроекономічна допомога України повинна залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів.

    Також президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні нового пакету військової допомоги в розмірі $400 млн.

    Напередодні США анонсували новий пакет військової допомоги Україні.

    Згодом стало відомо, що новий пакет американської військової допомоги на $400 млн для України включає передачу боєприпасів високої точності і підвищеної далекобійності.

    Читайте також: Україна отримає від США багато «сюрпризів» для ворога
    Теги: росія окупанти США війна гуманітарна допомога Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США нададуть Україні $360 млн допомоги: куди спрямують гроші