США нададуть Україні $360 млн допомоги: куди спрямують гроші

Коли саме гроші надійдуть до України не відомо

США нададуть Україні черговий пакет допомоги на 360 млн доларів. Ці кошти спрямують на гуманітарні потреби. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен на саміті G20, передає AFP.

За словами Блінкена, мова йде про продукти харчування, чисту питну воду, засоби невідкладної медичної допомоги та житло.Також виділені кошти підуть на координацію з гуманітарними організаціями.

Проте держсекретар не уточнив, коли саме надійде допомога.

Нагадаємо, Україна отримає 1,7 млрд доларів гранту від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Раніше Міжнародний валютний фонд (МВФ) назвав «вражаючим» реагування української влади на фінансово-економічні наслідки російського вторгнення та підкреслив, що макроекономічна допомога України повинна залишатися пріоритетним напрямком для міжнародних донорів.