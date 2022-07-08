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    Політика

    Байден відреагував на відставку Джонсона

    Глава Білого дому &laquo;чекає на продовження співпраці з Британією&raquo; - Байден відреагував на відставку Джонсона
    Глава Білого дому «чекає на продовження співпраці з Британією»
    фото: Reuters

    Американський президент, зокрема, відзначив важливість спільної підтримки України у боротьбі з російським вторгненням

    Президент США Джо Байден сподівається, що незважаючи на відставку Бориса Джонсона з поста прем’єр-міністра Великої Британії, конструктивні стосунки між країнами не постраждають. Зокрема, очільник Білого дому наголосив на важливості спільної допомоги Україні у війні проти Росії. Про це повідомляє Reuters.

    Згідно з інформацією агентства, американський президент підкреслив традиційно сильний зв’язок між народами США та Сполученого Королівства і висловив сподівання, що нова влада Британії продовжить плідну співпрацю із союзниками.

    «Сполучене Королівство і Сполучені Штати є найближчими друзями та союзниками, і особливі відносини між нашими народами залишаються міцними і довговічними. Я з нетерпінням чекаю продовження нашої тісної співпраці з урядом Сполученого Королівства, а також з нашими союзниками і партнерами по всьому світу з низки важливих пріоритетів, які включають сильний і єдиний підхід до підтримки народу України», – цитує Байдена видання.

    Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон оголосив про свою відставку, але він планує виконувати обов’язки прем’єр-міністра до обрання нового голови уряду.

    Напередодні Зеленський розповів, як вплине на Україну відставка Джонсона.

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    Теги: росія окупанти США війна Україна президент влада окупація Борис Джонсон #stoprussia
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    Байден відреагував на відставку Джонсона