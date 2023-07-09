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Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО. Стефанішина назвала причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО. Стефанішина назвала причину
Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський під час зустрічі у Києві
фото з відкритих джерел

Наразі українська сторона не знає що, буде у фінальних документах

Наразі немає остаточного рішення щодо участі президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться вже 11 і 12 липня. Про це заявила віце-премʼєр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю «Європейській правді».

«Ще не прийнято ніяких остаточних рішень (про візит президента, – ред.). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл», – заявила вона.

За її словами, наразі українська сторона не знає що, буде у фінальних документах.

«Тобто моделюємо ситуацію: Вільнюс, відбувається засідання Ради України-НАТО, виступ президента на самому саміті. На столі перед лідерами лежать фінальні документи, які пропонують ухвалити з результатами саміту. От ми зараз не знаємо, що буде в цих документах», – сказала Стефанішина.

Вона додала, що від цих документів буде залежати, чи поїде Зеленський на саміт Північноатлантичного альянсу.

«Увесь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив низку візитів особисто. Він поїхав у Туреччину вести відповідні перемовини. І його роль, я думаю, буде визначальна і у рішеннях, які можуть бути ухвалені щодо Швеції. Це дуже важливо», – заявила Стефанішина.

За її словами, Україна думає не тільки за себе, а і за друзів.

«І тривають перемовини, які веде Єрмак по гарантіях безпеки. Триває робота по фінальним документам. Ніяких рішень ще не ухвалено», – додала вона.

Нагадаємо, Кулеба спрогнозував, яким буде шлях України в НАТО.

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Теги: міністр саміт документи Україна президент робота Ольга Стефанішина

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