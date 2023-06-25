Російські окупанти у Бердянську вбили підлітка

Окупанти заявили про ліквідацію двох «проукраїнських терористів» у Бердянську

Колаборант, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, заявив про ліквідацію «проукраїнських терористів»

Окупаційна влада Запорізької області заявила про «ліквідацію двох терористів» в Бердянську. Один з них - це 16-річний підліток Тигран Оганесян. Про це йдеться в публікації колаборанта Володимира Рогова, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.

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За його словами, приблизно о 19:00 двоє осіб «відкрили вогонь з автоматів» на міській набережній.

«Внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористи були блоковані та знищені», - сказав Рогов.

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Він повідомив, що один з них - це Тигран Оганесян, 16-річний підліток, якого раніше окупанти затримували за проукраїнську позицію. Також в місцевих Telegram-каналах шириться відео, на якому зображено Тиграна.

Він тримає в руках автомат і каже: «Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». На відео також чутно голос і другого хлопця, який відповідає: «Героям слава».

Під відеоповідомленням зазначають, що перед смертю хлопці встигли застрелити окупанта та зарізати місцевого поліцейського.

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Нагадаємо, 24 травня 2023 року двоє підлітків Тігран Оганнісян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало ув'язнення на строк від 10 до 20 років.