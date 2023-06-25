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Російські окупанти у Бердянську вбили підлітка

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські окупанти у Бердянську вбили підлітка
Окупанти заявили про ліквідацію двох «проукраїнських терористів» у Бердянську
фото з відкритих джерел

Колаборант, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області, заявив про ліквідацію «проукраїнських терористів»

Окупаційна влада Запорізької області заявила про «ліквідацію двох терористів» в Бердянську. Один з них - це 16-річний підліток Тигран Оганесян. Про це йдеться в публікації колаборанта Володимира Рогова, який керує окупаційною адміністрацією на захоплених територіях Запорізької області.

За його словами, приблизно о 19:00 двоє осіб «відкрили вогонь з автоматів» на міській набережній.

«Внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористи були блоковані та знищені», - сказав Рогов.

Він повідомив, що один з них - це Тигран Оганесян, 16-річний підліток, якого раніше окупанти затримували за проукраїнську позицію. Також в місцевих Telegram-каналах шириться відео, на якому зображено Тиграна.

Він тримає в руках автомат і каже: «Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні». На відео також чутно голос і другого хлопця, який відповідає: «Героям слава».

Під відеоповідомленням зазначають, що перед смертю хлопці встигли застрелити окупанта та зарізати місцевого поліцейського.

Нагадаємо, 24 травня 2023 року двоє підлітків Тігран Оганнісян та Микита Ханганов, обидва 2006 року народження, у тимчасово окупованому Бердянську отримали обвинувачення від Слідчого комітету РФ у нібито підготовці диверсії на залізниці. Їм загрожувало ув'язнення на строк від 10 до 20 років.

Теги: окупанти смерть Запорізька область окупація відео

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