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«Чекайте на наш сигнал»: полк Калиновського звернувся до білорусів

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Чекайте на наш сигнал»: полк Калиновського звернувся до білорусів
Командир полку Калиновського звернувся до білорусів
фото: скріншот із відео

Командир полку закликав не брати участі у внутрішньому конфлікті Росії

Командир полку імені Кастуся Калиновського Денис Прохоров звернувся до білоруського народу після повстання у Росії. Ці події він назвав «початком кінця великої тиранії» та закликав громадян бути готовими до звільнення Білорусі від диктатури та окупації.  Відео опублікував полк Калиновського у своєму Telegram-каналі.

Денис Прохоров закликав не брати участі у внутрішньому конфлікті Росії та боротись за свою державу. 

«Ідеальні умови для знищення диктатури наближаються. Це – початок кінця великої тиранії. Я звертаюсь до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті Росії, ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливо інше – наближається час, коли перед вами з'явиться вибір: виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали білоруському народу. Ми маємо на території Білорусі резерв, який включає дійсних військових, військових запасу та звичайних громадян, які готові діяти та рятувати Білорусь від диктатури та окупації. Нам будуть потрібні люди для рішучих дій», – ідеться у заяві полку Кастуся Калиновського.

Прохоров закликав білорусів бути готовими вступати до загонів самооборони, а військових і резервістів – «чекати на сигнал».

«Військові, резервісти, білоруси – чекайте на наш сигнал. Час свободи наближається», – ідеться у зверненні.

Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало звернення Ради безпеки країни на тлі заколоту, який у Росії розпочала приватна військова компанія «Вагнер».

Раніше повідомлялося, що влада Росії стягує до Москви всю військову техніку, яка досі залишалася у резерві та прикордонних регіонах. Місто готується до облоги – введено режим контртерористичної операції.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни.

«Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Федеральна служба безпеки росії відкрила кримінальне провадження стосовно власника ПВК «Вагнер» за «фактом організації збройного заколоту».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Після цього Пригожин зробив аудіозвернення, в якому заявив, що не збирається здаватися, оскільки не хоче, щоб «країна жила далі в корупції, бюрократії та обмані».

Зранку 24 червня стало відомо, що бойовики ПВК «Вагнер» узяли під свій контроль військові об’єкти в місті Воронеж.

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Теги: Білорусь міністр Міноборони армія війна путін наказ військові Сергій Шойгу Telegram президент місто влада звільнення відео аеродром Євген Пригожин

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