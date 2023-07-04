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Українські захисники збили ворожий безпілотник із автоматів (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські захисники збили ворожий безпілотник із автоматів (відео)
фото скріншот відео

Військові, які ліквідували ворожий безпілотник, не зенітники.

Українські військові збили російський розвідувальний БпЛА «Орлан-10» з автоматів. Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

«Кожен з нас трохи ППО-шник», – йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, військові, які ліквідували ворожий безпілотник, не зенітники. «Ці козаки , хоч і не зенітники , але бажання ліквідувати чужорідне тіло в українському небі допомогло їм збити ворожий «Орлан-10» з … автоматів», - зазначається у повідомленні.

«Орлан-10» – російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості. Використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

Нагадаємо, ЗСУ збили ударний вертоліт росіян на Донецькому напрямку.

Триває 496-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі Росія завдала по Україні чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed. Інформація щодо наслідків російської терористичної атаки наразі уточнюється. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої.

Теги: військові безпілотник відео ЗСУ

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