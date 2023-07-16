Закономірність дива
Стратегії, розраховані на диво, — провальні
Я вірю у можливість несподіваної, швидкої, позитивної зміни ситуації. Вбачаю в таких змінах втручання Боже.
Але знаю, що воно можливе лише за умови наполегливого, раціонально розрахованого руху до цілі. Хай навіть шлях до неї на етапі планування виглядає дуже важким і довгим. Або навіть так – особливо, якщо очікується важкий і довгий шлях, але тому, хто рушає, вистачає відваги почати його.
А диво – лиш пришвидшувач, завдяки якому мета досягається швидше і меншими зусиллями/ресурсами. Стратегії, розраховані на диво, – провальні. Бог допомагає тим, хто знає, як досягнути цілі без його втручання, і вже докладає для цього максимум зусиль.
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