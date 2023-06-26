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Повстання Пригожина: міноборони РФ уперше після бунту показало Шойгу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повстання Пригожина: міноборони РФ уперше після бунту показало Шойгу (відео)
На командному пункті Шойгу заслухав доповідь щодо поточної обстановки на фронті
фото: скріншот відео

Росіяни стверджують, що Шойгу відвідав зону бойових дій

Уперше після повстання «вагнерівців» проти міністерства оборони РФ, пресслужба міністерства опублікувала відео з главою відомства Сергієм Шойгу.

На оприлюднених кадрах, які опубліковані без звуку, міністр оборони країни-агресорки спочатку летить у вертольоті, а після з'являється в приміщенні, де у нього за спиною присутній напис «Командний пункт угруповання військ (сил) «Захід». У цьому приміщенні він спілкується з генералами, але знову ж таки – без звуку.

«В ході роботи в зоні проведення спеціальної військової операції міністр оборони Російської Федерації генерал армії Сергій Шойгу перевірив передовий пункт управління одного з об'єднань «Західного» угруповання військ», – йдеться в повідомленні.

Як стверджується, на командному пункті Шойгу заслухав доповідь щодо поточної обстановки на фронті і підготовки нових підрозділів «Західного» угруповання військ. Також міністр дав розпорядження генералам щодо «розкриття планів противника» і їх припинення.

Недавній бунт Пригожина, який ледь не закінчився штурмом Москви під гаслами про відставку і покарання особисто Шойгу, в цьому повідомленні міноборони РФ ніяк не згадується.

Нагадаємо, ввечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин публічно заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова.

Він закликав «розібратися» з військовим керівництвом країни. «Нас 25 тис., і ми йдемо розбиратися, чому в країні коїться свавілля. 25 тис. чекають як тактичний резерв, а стратегічний резерв – це вся армія і вся країна. Усі, хто хоче, – приєднуйтеся», – ідеться у повідомленні власника ПВК «Вагнер».

Зранку 24 червня Пригожин заявив, що його найманці захопили військові об’єкти в Ростові, зокрема штаб Південного військового округу РФ та аеродром. Він зустрівся із заступником міністра оборони Росії Юнусом-Беком Євкуровим, якому сказав, що йому потрібен міністр оборони Сергій Шойгу та начальник Генштабу Валерій Герасимов. Пригожин погрожував «піти на Москву».

Згодом на події відреагував президент країни-агресорки Володимир Путін. Він назвав дії Пригожина «ударом у спину країні й народу» та сказав, що війська РФ уже дістали наказ про «нейтралізацію заколотників».

Теги: міністр аеродром відео президент Сергій Шойгу військові наказ Міноборони РФ путін армія Міноборони Євген Пригожин

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